Wéinst engem Abroch an der Nuecht vum 22. op de 23. Juli bleift d'Post zu Déifferdeng zou. Se soll awer e Mëttwoch erëm opgoen.

An der Nuecht op en Dënschdeg géint 2:40 Auer gouf an d'Post zu Déifferdeng agebrach. Onbekannter haten d'Dier ageschloen a sinn esou an den Teleshop agedrongen, wou si verschidden Handye geklaut hunn.

D'Police sicht elo no Zeien, déi eventuell eppes gesinn hunn. Dës solle sech bei de Beamten um 244 60 1101 mellen.

Post bleift en Dënschdeg zou

Et ginn awert Alternative fir d'Cliente vun der POST.

Den nooste Verkafspunkt ass zu Esch, um Eck mat der Rue Zénon Bernard an der Rue Xavier Brasseur. Den nooste Post-Büro ass zu Uewerkuer, 19, Route de Belvaux.

Wann een zu Déifferdeng wëll bleiwen, ass eng Alternativ am Cactus Shoppi vun der Gulf an der Woiwer Strooss respektiv an der Shell-Station an der Avenue de la Liberté. Transaktioune kann een als Post-Client awer och bei der Raiffeisen maachen.