Déi Gemengeresponsabel vun der Gemeng Jonglënster deele mat, dass d'Drénkwaasser zu Allënster bakteriologesch verknascht ass.

Et soll een d'Waasser vum Krunn net drénken, oder et virdrun op d'mannst 10 Minutten ofkachen. Et soll ee keng Liewensmëttel wéi Zaloten, Geméis oder Friichten ënnert dem Waasser wäschen.

Offiziellt Schreiwes

A tous les habitants de la localité d’Altlinster

Les analyses de ce jour effectuées par le laboratoire de l’Administration de la gestion de l’eau ont montré que les eaux potables distribuées sur le territoire de la commune de Junglinster (Altlinster) sont de mauvaise qualité bactériologique non conformes aux normes d’une eau destinée à la consommation humaine. Afin de prévenir tout problème de santé, les habitants sont priés d’observer les recommandations suivantes :

- Ne pas boire l’eau du robinet ou alors la faire bouillir pendant 10 minutes avant toute consommation directe ;

- De ne pas laver à l’eau du robinet les salades, légumes ou fruits consommés à l’état cru.

Au cas où vous allez voir un docteur, nous vous prions de nous contacter par téléphone au numéro 78 72 72-43. Merci en avance.

Le service technique communal ainsi que les instances étatiques collaborent étroitement afin de rétablir la situation au plus vite. Dès que l’administration communale de Junglinster sera mise au courant d’une amélioration de la qualité de l’eau potable de la part du laboratoire, les habitants en seront informés de suite. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le collège des bourgmestre et échevins