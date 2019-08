Nodeems schonn déi Gemengeresponsabel vun Ettelbréck sech beschwéiert hunn iwwert d'Decisioun Guicheten zouzemaachen, reagéiert och elo d'Gemeng Miersch.

An engem Pressecommuniqué mellt sech d'CSV vu Miersch zu Wuert a seet sech negativ iwwerrascht, dass d'CFL-Guicheten zu Miersch sollen zougemaach ginn.

D'Gare zu Miersch géif komplett renovéiert an ëmgebaut ginn a vis-à-vis kéim e grousst Parkhaus stoen. Dat géif weise wéi wichteg déi Mierscher Gare fir d'Mobilitéitsstrategie vun der ganzer Regioun wier.

Kuerz- bis mëttelfristeg géifen zu Miersch 10 bis 15'000 Leit wunnen, nodeems jo och um Terrain vum fréieren Agrocenter iwwer 1000 Wunnengen, Butteker an aner Strukturen entstinn.

Wann d'Guicheten elo sollen zougemaach ginn, géif eng wichteg Serviceariichtung fir d'Leit verschwannen. Do wier virun allem och déi eeler Generatioun betraff, déi net sou fit sinn, fir alles online ze reegelen. Wann een en Auslandsticket wéilt kafen, eng M-Kaart wëll ufroen oder vum Car-Sharing "Flex" wéilt profitéieren, misst een dann elo noutgedrongen ëmmer op Esch oder an d'Stad fueren.

Andeems parallel och d'Guicheten zu Ettelbréck géifen zoumaachen, géif alt nees däitlech gemaach ginn, dass d'Awunner ausserhalb vun der Stad oder dem Süden zweetklasseg géife behandelt ginn.

Dofir ass et d'Fuerderung un d'CFL an un de Minister Bausch, d'Fermeture vun de Guicheten zu Ettelbréck an zu Miersch nach emol ze iwwerdenken.