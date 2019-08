Op 37.000 Metercarré, hannert dem Pompjeesbau bei der Bréck vum Contournement ass den Zenter geplangt, dee vill méi soll si wéi en Akafszenter.

Zu Jonglënster plangt e privaten Investmentgrupp en neien, grousse Fräizäit-, Büro- an Akaafskomplex.

Mat ënnert anerem engem Hotel, enger Crèche an engem Fitnessstudio. Virun enger Woch hate mer Iech dovunner erzielt.

D'Gemeng ënnerstëtzt de Projet. Enn 2021 soll den Zenter schonn opgoen. D'Carine Lemmer huet mam Buergermeeschter vu Lënster geschwat.

AUDIO: Aktivitéitszon Jonglënster / Reportage Carine Lemmer

Jonglënster ass eng Gemeng, déi voll an der Entwécklung ass, seet de Buergermeeschter Romain Reitz. Engem Investmentgrupp vun Heeschdref gehéieren d'Terrainen. Net nëmme Commerce oder Büroe sollen hei entstoen, mä eng nei Fräizäitwelt, wéi een et bis ewell just aus dem Ausland kennt: Mat ënnert anerem Bowling, Lasergame, Trampolinepark, Escaperoom, eng Kloterhal, e Kloterpark baussen an e groussen, modernen Hotel. Eppes Neits, seet de Romain Reitz. Wat der Gemeng eppes awer och der Regioun eppes bréngt.

D'Gemeng ënnerstëtzt de Projet a kuckt, datt et séier virugeet. 2021 wär e sportlechen Datum, gëtt de Buergermeeschter zou. Mat de staatlechen Instanze muss de PAP nach duerchgekuckt ginn, wat Zäit brauch. Wann de PAP dann duerch ass, kënnen d'Baugeneemegungen ausgestallt ginn an d'Infrastrukture kënne zesumme mam Baue vum Site lafen.

Op de 37.000 Metercarré solle bis zu 300 Leit schaffen. Dat bréngt och neien Trafic mat sech. Do hätt een eng gutt Léisung ausgeschafft, zesumme mat Ponts et Chaussées. D'Gemeng huet eng Etüd maache gelooss. Hannert de Pompjeeë geet et eran, do kënnt eng nei Strooss hin an en neien Ausgang, och eng nei Strooss, fir déi ganz Laangwiss, ass och geplangt. Den Ausgang op der Roudemer Strooss soll dann den Trafic a Jonglënster selwer entlaaschten.

4 Afaarten, awer nëmmen 3 Ausfaarten, wäerten et da ginn. Laanscht déi nei Apdikt wäert ee spéider net méi kënnen erausfueren, just eran.

Parkplaze si genuch geplangt fir den neie Komplex, 800 bis 900, och fir d'Leit, déi do schaffen, sou de Buergermeeschter. An der ganzer Aktivitéitszon feelen awer Parkplazen. Dowéinst sollen op verschiddene Plazen um Site Parkhaiser gebaut ginn, sou d'Meenung vum Gemengepapp.

Brauch een esou en neie Komplex? Brauch Jonglënster dat? Déi Fro ass opkomm, nodeems de Projet annoncéiert gouf. Et war ëmmer geplangt gewiescht, fir d'Aktivitéitszon z'erweideren, explizéiert de Romain Reitz. Hie gesäit aktuell méi positiv wéi negativ Reaktiounen. Der Gemeng, och der Gemengekeess, soll esou e Projet natierlech och eppes bréngen.

AUDIO: Extrait Romain Reitz

De PAP muss elo gemaach ginn. An déck zwee Joer soll den neie Komplex zu Jonglënster idealerweis opgoen. D'Gemeng plangt och nei Eco-Zonen, dat awer net fir Commerce, mä éischter fir handwierklech Saachen.