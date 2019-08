No Miersch an Ettelbréck, soll och op der Gare zu Waasserbëlleg de Guichet zougemaach ginn. D'Gemeng an de Buergermeeschter sinn domat net averstan.

D'CSV vu Miersch huet ewell an engem Pressecommuniqué kloer gemaach, dass eng Fermeture vun dem CFL-Guichet net gutt géing ukommen an och zu Ettelbréck wieren d'Leit vu sou enger Aktioun net begeeschtert. Och zu Waasserbëlleg soll de Guichet zougemaach ginn an de Buergermeeschter mellt sech an engem Courrier un de François Bausch.

D'Gare zu Waasserbëlleg géing eng wichteg Roll fir den ëffentlechen Transport am Oste vum Land spillen, sou de Buergermeeschter Jérôme Laurent a sengem Bréif vum 9. Juli . D'Gemeng géing ëmmer méi grouss ginn an als "gare frontière" misst een dofir suergen, dass den Trajet fir d'Leit esou agreabel wéi méiglech gemaach gëtt. Dowéinst kéint een de Guichet net zou maachen.

Nieft dem Erhale vum Guichet fuerdert de Jérôme Laurent och, dass en vue vun den Aarbechten, déi an den nächste Joere geplangt sinn, deementspriechend Personal agestallt gëtt. Sou soll zum Beispill ee Zoustännege fir de geplangte "Park and Ride" an och spezialiséiert Personal fir d'Informéieren an Orientéiere vun de Clienten agestallt ginn.

Op dësen éischte Courrier un de Minister Bausch krut de Buergermeeschter keng Äntwert, dofir dréckt hien an engem zweete Bréif vum 9. August nach eng Kéier aus, dass d'Gemeng staark enttäuscht wäert sinn, wann de Guichet zougemaach sollt ginn.

Hien ass sech sécher, dass d'Fermeture vum Guichet géint den Interessi vun de Benotzer vum ëffentlechen Transport géing goen. D'Gemeng hätt vollst Vertrauen an de Minister gehat an hofft lo, dass déi Décisioun nach eng Kéier iwwerduecht gëtt.