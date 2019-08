Zanter 35 Joer gëtt Léiffrawëschdag zu Greiweldeng gefeiert. De Wësch gëtt geseent, awer och de Wäin an d'Brout.

Kraider, Kraut a Wäin ... all dës Produite stinn op Léiffrawëschdag am Mëttelpunkt. Greiweldeng op der Musel ass eng vun den Uertschaften, wou d'Maria am Himmel gefeiert gëtt.

Zanter e puer Joer scho gëtt zu Greiweldeng um Léiffrawëschdag och de Wäi geseent. Ursprénglech war d'Wäiseenung ëmmer op Stiefesdag, duerno um Kiermesdag, mä wéinst de Wiederkonditiounen am Wanter hätt een et dunn op dësen Dag verluecht.

© Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL © Christophe Hochard / RTL

All Joer kommen eng 6.000 Leit an d'Miseler Stiedchen, fir zesummen dës Traditioun ze feieren.