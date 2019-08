D'Renovatiounsaarbechte vum ronn 750 Joer ale Schlass, déi 2009 ugefaangen hunn, sinn elo op en Enn komm.

Fir dat ze feieren, hu sech d'Käercher Schlassfrënn eppes ganz Besonnesches afale gelooss. An der Buerg wäert wärend 10 Deeg eng Lass sinn. Um Programm stinn ënnert anerem de Film "Superjhemp Retörns", e Concert mat der Lëtzebuerger Militärmusek, eng musikalesch Revue "Um Stamminet mam Pir Kremer" an e Concert vu Seed to Tree.

No dësen Evenementer wäert d'Schlass fir d'Visiteure gratis zougänglech sinn. Et stinn nach keng konkret Datumer fir weider Aktivitéite fest. An Zukunft wäerten d'Organisateuren oppe bleiwe fir weider Eventer, seet de Simon George, President vun de Käercher Schlassfrënn. Et géinge keng Aschränkunge bei kulturellen Aktivitéite ginn.

Zanter 1938 gëllt d'Schlass als "monument national". A scho bal 30 Joer setze sech d'Käercher Schlassfrënn fir d'Renovatioun vun der Ruin an. D'Schlass huet dem fréiere Käercher Buergermeeschter Pierre Flammang gehéiert. Dunn huet de Staat d'Infrastruktur iwwerholl. Dësen hätt awer villes net gemaach, wat de Pierre Flammang a seng Nokomme fir d'Schlass geleescht hätten, sou de Simon George. D'Awunner vun der Gemeng hunn negativ op des Mesurë reagéiert an hunn doropshin d'Käercher Schlassfrënn am Joer 1993 gegrënnt.

D'Ausgruewunge goufen 2003 ofgeschloss. 2009 kruten d'Käercher Schlassfrënn eng positiv Réckmeldung vum Kulturministère, fir mat der Renovatioun unzefänken.

Ënnert anerem goufen e neie Pavillon an en Zeltiwwerdaach installéiert. Ausserdeem goufen d'Mauere verstäert, déi aus lokalem Sandstee sinn.

Wat hinne bei der Renovatioun wichteg war, ass, dass all Schrëtt och reversibel ass. A 50 Joer hunn déi zukünfteg Generatioune vläicht aner Iddien, dofir ass et wichteg, dass näischt futti gemaach gëtt, mengt d'Tatjana Farbeck. An awer soll dat Gréisstméiglecht aus dem Projet erausgeholl ginn, fir dass déi kulturell Aktivitéite kënnen "dans les meilleures conditions possibles" iwwert d'Bühn goen, sou d'Tatjana Farbeck.

Am Ganze goufe ronn 7 Milliounen Euro an d'Schlass investéiert. Déi offiziell Aweiung ass iwwregens den 13. September.