Um Kiermesméindeg versichen d'Geschäftsleit aus der Stad, fir d'Leit mat gudden Affären ze lackelen.

D'Stater Braderie gëtt dëst Joer alles, souguer de rouden Teppech gëtt um Kiermesméindeg fir de 90. Gebuertsdag ausgeluecht. Keng Aarbechten um Tram-Netzwierk, gratis Bus a Parking, vill Promotiounen, gutt Wieder. D'Konditioune kéinten net besser sinn.

Vu Moies 8 bis Owes 19 Auer kann een de Méindeg an der Uewerstad an op der Gare nees gutt Affäre maachen. Ronn 360 Stänn sinn dëst Joer op enger Streck vu gutt 2 Kilometer vertrueden. Nieft de flotte Promotiounen, ginn och dëst Joer d'Stroossen nees animéiert, dat ganzt am Stil vun den 20er Joren, seet d'Mireille Bley, Vizepresidentin vum Stater Geschäftsverband.

„Dixie Musek, alles aus den 20er Joren, Spiller aus Holz. Och den Info-Point ass dëst Joer aneschters ageriicht. Do hu mer och e Stand virum Info, deen och Retro ass an wou een och méi speziell Saache ka fannen.“

Fir eng gutt Accessibilitéit bei d'Geschäfter ze garantéieren, gëtt den Tramschantier ënnerbrach. Wéi d'lescht Joer scho sinn och dëst Joer d'AVL Busser uechter d'Stad de Méindeg gratis. Fir déi, wou et mam Bus méi schwéier gëtt, sinn d'Parkingen op der Place de l'Europe an Fort Wedell och fir näischt.

De Reproche, datt d'Stad net méi accessibel ass, huet een iwwerdeems bei Stater Gemeng net acceptéiert, erkläert de Schäffe Serge Wilmes.

„Et gesäit een, wann eng Braderie, e Chrëschtmaart, oder wann National Feierdag ass. Dann ass Stad awer voller Leit. An dat ass de beschte Beweis. Et kann een an d'Stad kommen. An mir maachen alles dofir: mam ëffentlechen Transport, mat de Parkplazen, mat de Vëloen, mam Zefouss-goen, datt een an d'Stad ka kommen a vun der Braderie ka profitéieren.“

D'Braderie an der Haaptstad ass déi gréisst an déi eelste Braderie am Land. Se ass och net méi fir de lokale Commerçant ewechzedenken, esou d'Mireille Rahme-Bley.

„Et huet en groussen Impakt, virun allem fir nach esou individuell Geschäftsleit. Et ass awer bedauerlech, datt déi grouss Chaînen net d'Autorisatioun hunn, fir mat hire Saachen erauszegoen. Ma dofir probéiere mer d'Geschäftsleit aus aneren Ecker aus der Stad op d'Braderie ze kréien.“

An enger Period, wou net nëmme vill Traditionsbutteker an der Stad ëm hir Existenz fäerten, wier eng Stater Braderie vun héchster Wichtegkeet. An historesch gesinn, hätt de Stater Commerce, ewéi och d'Braderie, schonn esou muncher Krisen iwwerstanen.

„Soe mer nëmmen, déi Weltwirtschaftskris an den 20/30 er Joren, den 2. Weltkrich. Bon do sinn mer elo Gott säi Dank wäit fort vun esou eppes. Haut stëllen sech ganz aner Defien. Hei gëtt elo den Tram gebaut. Dat ass eng Phas. An et ass den Ament méi schwéier.“

Ween e Méindeg keng Zäit huet, kann awer och schonn um verkafsoppene Sonndeg duerch d'Geschäfter op der Gare oder an der Uewerstad bummelen.