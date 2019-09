D’Rentrée steet virun der Dier, net nëmme fir d'Studenten, mä och fir déi méi jonk Schüler.

Fir d'Strooss virun der Schoul um Scheierhaff méi sécher ze maachen, huet d’Gemeng Suessem de groe Makadamm mat faarwege Sträifen a Rondele verschéinert. D'Autoe sollen doduerch méi lues fueren a besser op d'Schoulkanner oppassen. D'Iddi vun der faarweger Strooss kënnt aus Skandinavien.

De Mobilitéitsministère mécht der Gemeng Suessem awer elo e Stréch duerch d'Rechnung a fënnt dës nei Mesure virun der Schoul net gutt. Op Ufro vun RTL weist de Ministère op den Artikel 110 vum Code de la route hin, dee virgesäit, wéi eng Faarwen a Formen op der Voie publique erlaabt sinn. Eng Strooss an de Reeboufaarwen ass deemno net autoriséiert.

Faarweg Strooss zu Suessem

De Georges Engel, Buergermeeschter vu Suessem, ass awer vun der Sécherheetsmoossnam iwwerzeegt an huet net wëlles, d'Molereien erëm ewechzemaachen.

"Wann elo d'Gesetzgebung dat net hiergëtt, jo da mengen ech, soll een d'Gesetzgebung änneren an da soll ee kucken, dass een déi Faarwe vläicht op verschiddene Plaze spezifesch kann autoriséieren. Well et gesäit een, d'Leit maachen hei effektiv méi lues, d'Leit gesinn dat heiten als eng Verkéiersberouegung un", sou de Buergermeeschter vu Suessem.

Ob d'Strooss nees zu senger aler Faarf zeréckfanne muss, huet de Mobilitéitsministère net präziséiert. Wéi den neie Look bei de Schoulkanner ukënnt, weist sech dann a knapp zwou Woche bei der Rentrée.

