Wéinst net autoriséierten Aarbechten un engem Haus an engem Gaardenhaischen, fuerderen Déi Lénk an d'DP de Récktrëtt vum Déifferdenger Buergermeeschter.

Zweemol de Récktrëtt vum Buergermeeschter an eemol voll Transparenz: Dat war d'Fuerderung, am spéide Mëttwoch de Moien, vun den Déifferdenger Oppositiounsparteien LSAP, DP an déi Lénk géintiwwer dem gréngen Député-maire Roberto Traversini.

Deem gëtt ënner anerem virgehäit, am Zesummenhank mat engem Haus an enger Gréngzon, dat hien zejoert geierft hat, Aarbechten dorun an un engem Gaardenhaischen niewendrun ouni Autorisatioun duerchféiere gelooss ze hunn. Am Raum steet och, dass de lokale CIGL, deem säi President de Buergermeeschter ass, am Juli do geschafft hätt.

Fir de Gary Diderich vun déi Lénk wär de Roberto Traversini als Gemengepapp net méi ze droen.

Gary Diderich: Dofir steet fir déi Lénk fest, datt de Roberto Traversini als Buergermeeschter net méi tragbar ass. Als Chef vun der Gemengeverwaltung a vum Gemengerot, denke mir, datt Vertraue verspillt ginn ass an datt schnellstens muss 100%eg Opklärung an Transparenz an déi ganz Affär kommen.

An den Ae vum François Meisch vun der DP misst de Buergermeeschter direkt zrécktrieden.

François Meisch: Fir mech ass ënnert dësen Ëmstänn eng Weiderféierung vun alle politeschen Ämter vum Roberto Traversini net ze verantworten. Fir all weider politesche Schued ze vermeiden, bleift eis als DP-Déifferdeng just, de Récktrëtt ze fuerderen, an dass sech d'Justiz an déi zoustänneg Verwaltungen der Saach unhuelen, sou wéi d'Gesetz an d'Reglementer dat virgesinn.

AUDIO: De François Meisch (DP)

Eppes méi gedam war den Erny Müller vun der LSAP.

Erny Müller: D'LSAP wëll keen am Virfeld veruerteelen, besteet awer drop, dass d'Faiten ënnersicht ginn. Dat si mer eise Bierger schëlleg, well mir wësse jo alleguer, virum Gesetz sinn all Bierger gläich, ob Buergermeeschter oder einfache Bierger.

AUDIO: Den Erny Müller (LSAP)

D'Déifferdenger Oppositiounsparteien, deene sech d'KPL net ugeschloss hat, hu sech donieft e Mëttwoch de Moien ënner anerem Froe gestallt zur Positioun vum lokale Koalitiounspartner CSV.