Am Zesummenhang mat de Prozedure fir e Google-Datenzenter an der Biisser Gemeng war de Buergermeeschter Jos Schummer am Juni aus der CSV ausgetrueden.

RTL-News: Google, Biissen, Buergermeeschter CSV ass iwwerrascht a wëll endlech Kloerheet

Hien ass zanterhier parteilos an et gëtt keng Majoritéit méi am Gemengerot. Déi zwee aner Schäffen, de Carlo Mulbach an de Frank Clement, sinn awer nach ëmmer an der CSV a refuséieren ze demissionéieren, obwuel de Jos Schummer se dozou opgeruff hat. Hie wëll eng "Démission en bloc" vum Schäfferot, eppes wat och d'Oppositioun fuerdert. Si soe si hätten nach keng Decisioun kënnen huelen, well an hirer CSV-Sektioun nach een Avis géing feelen.

D’Oppositioun "Är Leit" bedauert, datt d’Gemeng esou net fonctionnéiere kann.

Sollt d'Situatioun eréischt am Dezember mat enger "Motion de Censure" am Kader vun de Budgetsdebatte berengegt ginn, da géif een esou vill onnéideg Zäit verléieren, esou de Jos Schummer.

Wann de Schäfferot sech géint eng "Démission en bloc" géif stellen, wier esou eng Motioun awer eng Optioun, mengt den Oppositiounspolitiker vun "Är Leit", den David Viaggi. Datt e Mëttwoch den Owend keng Decisioun am Schäfferot fonnt gouf, fir de Sträit an der Gemeng ze léisen, ass schued, seet den David Viaggi.

Hei wéilte Leit op hirem Stull pesche bleiwen, ass et de Fazit vum David Viaggi.

Am Juni hat eng Majoritéit am Gemengerot gréng Luucht ginn fir de Projet vu Google. Allerdéngs ware beim Vott souwuel Oppositioun wéi d‘CSV-Majoritéit gespléckt. De Projet Datenzenter zu Biissen war mat 4 CSV-Stëmmen ugeholl. D'Oppositioun hat sech enthalen an zwee CSV-Leit hate géint de Projet gestëmmt.

Den nächste Schäfferot vun der Biisser Gemeng ass iwwregens den nächste Mëttwoch. Den nächste Gemengerot dierft ausgangs September sinn.