De "Luxembourg City Tourist Office" ass mat Bléck op d'Touristesaison vun dësem Summer ganz zefridden.

Et wären erëm ganz vill Touristen aus der ganzer Welt op Lëtzebuerg komm. Virun allem d'Kasematten, d'Visitten am Palais an de City Skyliner hätte grousse Succès gehat.

© RTL Archiv

Dat sot den President vum LCTO de Méindeg am RTL-Interview. Och wann ee bis elo just d'Zuelen aus den éischten 8 Méint vum Joer hätt, schéngt et, wéi wann d'Stad Lëtzebuerg och 2019 weiderhin eng ganz attraktiv Stad fir Touristen ass.