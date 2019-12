D'Gemeng Käerjeng warnt virun enger Arnaque an informéiert driwwer, datt zënter e puer Deeg falsch Dokumenter an der Gemeng géingen zirkuléieren.

2 Frae géinge bei d'Leit schelle goen an Dokumenter verdeelen. D'Zil wier et, fir Informatiounen ze sammelen iwwer Tornado-Schied an och iwwer Donen.

Falsch Dokumenter

Vun der Gemeng Käerjeng heescht et, datt dës Dokumenter net offiziell wieren. D'Bierger ginn opgeruff, keng Froen ze beäntweren.

D'Gemeng géing an den nächsten Deeg Ziedele verdeele mat Informatiounen iwwer d'Prozeduren, wat eventuell finanziell Hëllefe fir Tornado-Affer ugeet.

PDF: Pressecommuniqué