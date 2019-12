Am Quartier Wangert zu Déifferdeng sollen eng Partie Parkplaze verschwannen an dofir Beem an d'Plaz kommen. Domadder sinn déi ronn 80 Awunner net d'Accord.

De Quartier Wangert an der Gemeng Déifferdeng. E läit uewen op enger Kopp mat Bléck iwwert déi ganz Stad. En typesche schmelzer Aarbechter-Quartier, wéi et der vill am Süde goufen an nach ëmmer ginn.

Dëse Véierel besteet aus 2 Stroossen: der Montée du Wangert an der Montée du Haut Wangert. Eng ronn 80 Awunner liewen hei an de Gros huet ëss sat. Si sinn net averstane mam Projet, dee vun der Gemeng virgesinn ass.

Do wou den Ament Parkplaze sinn, wier an Zukunft geplangt, fir zum Deel Beem ze planzen. Vun den 101 Parkplaze sollen der nëmmen 42 iwwreg bleiwen. Dobäi hätten d’Awunner aus dësem Quartier scho kaum Méiglechkeeten, hir Autoen ze parken.

Al Haiser stinn an dëse Stroossen. Och eent vun 1930. Dëse Quartier huet wäit iwwer 100 Joer an hätt vill Charme, dat soen d’Awunner vun hei. D’Leit aus dësem Véierel sichen de Kontakt mat de Gemengeresponsabel fir eng Léisung ze fannen. Iwwert een Affekot gouf e Bréif geschriwwen, elo waart een op eng Äntwert vun deene Responsabele vun der Gemeng.

Ganz vill Awunner aus dem Quartier Wangert waren e Samschdeg de Moien um 10 an d’Reunioun komm. Och deen een oder aneren Oppositiounspolitiker hat sech ënnert d’Leit gemëscht. Zwou Stonnen huet d‘Versammlung gedauert an et gouf äifreg diskutéiert. Eng Léisung gëtt et bis ewell awer nach net.