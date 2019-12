Nodeems sech e Samschdeg d'Awunner iwwert dat neit Amenagement vum Quartier Wangert opgereegt haten, huet um Sonndeg d'Gemeng Déifferdeng reagéiert.

Zu Déifferdeng solle jo d'Stroosse vum Quartier Wangert frësch gemaach ginn. D'Zuel vu Parkplaze soll ëm d'Halschecht reduzéiert ginn an dofir méi Beem an d'Plaz kommen. Am Reportage vun e Samschdeg den Owend hate sech d'Awunner aus dem fréiere schmelzer Aarbechter-Quartier jo doriwwer opgereegt. Beem bräicht ee keng, de Bësch wier net wäit ewech, Parkplazen dogéint géifen et der haut schonn net genuch ginn, sou d'Awunner aus dem Quartier. Si fuerdere vun der Gemeng, de Projet ze iwwerdenken. Um Sonndeg huet d'Gemeng reagéiert.

De Quartier Wangert bräicht nei Gasleitungen. Déi den Ament ënnert dem Buedem leien stamen aus dem Joer 1980

Den 1. Schäffe vun der Gemeng Déifferdeng, Tom Ulveling: "Mir hunn eng Etüd gemaach an do hu mir festgestallt, dass e ganze Koup Terrainen, also d'Strooss notamment verschiddene Leit gehéiert an net der Gemeng. Vue dass mer net op privaten Terraine kënne schaffen, hu mir d'Leit gefrot, datt si eis den Terrain solle cedéieren. Et handelt sech just ëm Strooss respektiv Trottoiren. Mir haten och zwou Versammlunge mat de Leit, mä mir schéngen nach ëmmer do verschiddener net iwwerzeegt ze hunn".

Déi 2 Stroosse vum Véierel, d'Montée du Wangert an d'Montée du Haut Wangert si schmuel. Keen Zweiwel. Fir mam Auto hei ze manövréieren respektiv ze parken ass keen einfachen Exercice. Der Gemeng no géifen zwar Parkplazen ewechfalen, mä der awer nach méi iwwreg bleiwen ewéi déi 40, déi e Samschdeg am Reportage ernimmt goufen.

Den Tom Ulveling: "Mir hunn ausgerechent, datt mir 80 Parkplazen maximal dohinner kréichen, mir hunn der elo 55 plus 2 Handikapéierte-Parkplazen virgesinn. Also et sinn der e puer manner, dat ginn ech gären zou".

Den Aarbechter-Quartier zu Déifferdeng ass iwwer 100 Joer al a läit op enger Kopp vun der drëttgréisster Stad aus dem Land. Och de Stroossebelag ass an d'Jore komm.

Den Tom Ulveling: "Déi Strooss déi ass relativ, kann ee sou soen, accidentéiert. Do muss een neie Belag dropkommen an d'Leit parken e bësse wëll do, egal wéi a wou an dofir hu mir reegelméisseg Problemer fir mat de Poubelles-Ween oder mam Schnéiplou doduerch ze kommen an dofir wär et scho gutt, wa mir déi Strooss do géinge sou maachen wéi eng normal Strooss haut misst sinn".

D'Leit aus dem zoustännege Service vun der Gemeng géife versichen d'Awunner vun dësem Projet, dem Quartier Wangert e Facelift ze verpassen, z'iwwerzeegen. Vun engem Drëttel vun den Awunner huet d'Gemeng mëttlerweil den Ok, datt ee mam Projet averstane wär. Déi aner feelen nach. Vu Säite vun der Gemeng wëllt een elo nach eng Kéier op d'Leit zougoen. Donieft huet een och eng Aktioun gestart, wou Aarbechter de Leit op der Plaz nach eng Kéier alles ganz genau erklären, sou nach den Tom Ulveling.

Dëse Projet, deen am Budget fir d'nächst Joer virgesinn ass, kascht ronn 3 Milliounen Euro.