Gemeng Parc Housen: E ganz speziellen Adventskalenner

D'Virfreed op Chrëschtdag fänkt fir déi meescht wuel den 1. Dezember un, deen Dag, wou een déi éischt Dier vu sengem Adventskalenner opmaache kann.

Hannert dësen Diere verstoppt sech hautzedaags wäit méi ewéi just Schockela: Béier, Gewürzer, Kosmetikproduiten, Geschier, bref d’Offer ass enorm.

D’Gemeng Parc Housen huet sech awer eppes ganz Extraes afale gelooss. Do gëtt nämlech all Owend eng richteg Dier opgemaach, e Méindeg also d'Nummer 9 an do ware mir mat derbäi.