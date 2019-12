An der Gemeng Helperknapp koum et zu engem Mësstrauensvott géint de Buergermeeschter an de Schäfferot.

8 Gemengerotsmembere vun 13 hu géint de Budget gestëmmt. Am Fréijoer hat de fréiere Buergermeeschter Paul Mangen op Drock hin demissionéiert. Doropshi gouf de Frank Conrad de Successeur. En Donneschden ass an der Gemeng Gemengerotssitzung. Da gëtt iwwert d'Motioun ofgestëmmt.