An der Gemeng Monnerech ginn et Changementer am Schäfferot an am Gemengerot.

D’Nancy Arendt vun der CSV an de Jean Kihn vun der DP hunn um Freideg de Mëtteg hire Récktrëtt bekannt gemaach. Op Nofro hin, huet d’Nancy Arendt virun allem de Cumul vun de Mandater als Grond fir hire Récktrëtt genannt. Ënnert anerem ass si Presidentin vun der Petitiounskommissioun a vu „Monnerech hëlleft“. Ausserdeem wier si mat der Logementspolitik zu Monnerech net zefridden. Et géing ze vill zougebaut ginn a si kéint dat net méi matdroen. Souwuel d’Nancy Arendt, wéi och de Jean Kihn triede fir den 1. Januar zeréck. Fir de Jean Kihn réckelt de Marc Schramer als Gemengeconseiller no an de Serge Gaspar als Schäffen. Ween d’Nancy Arendt ersetzt, ass net bekannt.