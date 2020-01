D’Gemeng Déifferdeng keeft 120 Hektar Terrain a Frankräich. Et wéilt ee verhënneren, datt eng Deponie fir Bauschutt dohinner kéim.

E Projet, deen d’Gemengen Déifferdeng a Péiteng awer scho viru Jore ofgewiert kruten. Ma de Proprietär wollt säin Terrain weiderhin verkafen. An d’Déifferdenger hu Sënn dra gesinn, e fir 2,5 Milliounen Euro ofzekafen.

Et ass e wonnerbare Fleck Natur, an deen d’Gemeng Déifferdeng hei tëscht dem Roudenhaff a Rodange investéiert. 51 Hektar Akerland, 15 Hektar Carrière a 50 Hektar Bësch mat Heckelandschaften. D’Motivatioun ass virun allem mol eng ekologesch.

De Carlo Scacchi vum Service Ecologique vun der Gemeng Déifferdeng: Mir hunn hei zu Lëtzebuerg eng Natura 2000-Schutzzon. Déi hält carrément op der Grenz op. Dat ass immens schued. Beim Bësch direkt iwwer dem Aker sollt d’Deponie entstoen. Eng Etüd vun der Gemeng huet awer gewisen, dass dëst e wäertvolle Liewensraum fir vill Planzen an Déieren ass: Déi ganz Amphibien, mir hu wäertvoll Schlaange fonnt, d’Vullen déi do nisten. Dat ass scho wäertvoll, dass mer dat erhalen als Naturreservat. Och wann dat a Frankräich elo net als Natura2000 geschützt ass, gëllen eis Konditiounen awer als Proprietär, wa mer kënnen hei maachen.

Nach ass d’Acquisitioun vum Terrain tëscht dem Roudenhaff a Rodange net ganz ofgewéckelt, déi lescht Prozedure sollen awer Enn Februar ofgeschloss sinn. Ganz esou einfach wär et och net gewiescht, als Lëtzebuerger Gemeng en Terrain a Frankräich ze kafen. Deen iwwregens och no der Acquisitioun weiderhin zum franséischem Territoire zielt. Paräis hat souguer säin Ambassadeur eraus op d’Feld geschéckt.

De Geoerges Liesch, Déifferdenger Schäffen (déi Gréng): De franséischen Ambassadeur huet sech bei eis gemelt gehat, well een him och vum Projet gezielt hat. An e wollt sech dann hei op der Plaz iwwerzeegen, wat lo hei géif geschéien a wat mer wëlles hätten. Do hu mer him alles gewisen an du war en och du ganz begeeschtert an huet e flotten Avis geschriwwen, wat sécher och nach gehollef huet, dass et schlussendlech gaangen ass.

D’Projeten déi op dësen 116 Hektar entstoe wäerten, sollen net just ekologesch sinn, mee d’Awunner aus de franséischen a Lëtzebuergeschen Nopeschgemengen zesummebréngen. An dësem Sënn huet d’Gemeng Déifferdeng 2017 d’Grënnung vun der Asbl TNT Territoire Naturel Transfrontalier initiéiert. An der och déi franséich Gemengen Zounen, Herserange an Héiseng Member sinn. Zesumme solle si elo grenziwwerschreidend Projeten mat ekonomeschen Impakt op d’Bee stellen.

An 2-3 Joer kéinten op dem neien Déifferdenger Terrain hei vir a Frankräich éischt nohalteg Projeten ulafen.