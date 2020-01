D'Buergermeeschtesch huet an hirer Ried op déi schéin a manner schéin Momenter vun 2019 zeréckgekuckt, awer och no vir an dat neit Joer.

Op der Neijoerschreceptioun vun der Stad Lëtzebuerg huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer den Owend am groussen Theater un déi schéin, ma och déi manner schéi Momenter vun zejoert erënnert. Ënnert anerem den Doud vum Grand-Duc Jean, den dramateschen Accident vum klenge Bouf um Knuedler, d'Kläranlag zu Beggen oder de Brand an der Brasserie Guillaume waren traureg Momenter am Joer 2019. Extrait Lydie Polfer Verschidde Projeten an der Gemeng ginn dëst Joer fäerdeg, anerer ginn an Ugrëff geholl. Och wann d'Stad 2020 a puncto Chantieren nach net opootme kann, ginn awer eng ganz Partie Projete fäerdeg, dorënner ënner anerem den neien nationale Futtball- a Rugby-Stadion oder d'Kasär vun de Pompjeeën. Dobäi kommen awer och nach nei Projeten, déi dëst Joer an Ugrëff geholl ginn, wou d'Buergermeeschtesch ënner anerem d'Renaturatioun vun der Péitruss nennt. Wann den Tram da bis op der Gare ukomm ass, sinn och de gréissten Deel vun de Chantieren matzen an der Stad fäerdeg.