Datt Déifferdeng Frankräich 120 Hektar Terrain ofkeeft, gouf ee jo schonn d’lescht Woch gewuer. A Frankräich ass een éischter zefridden.

Zil vun Déifferdeng ass et, d'Natur ze schützen an ze verhënneren, datt eng Bauschuttdeponie just déi Säit vun der Grenz entsteet. Den Terrain ass um Territoire vun der franséischer Gemeng "Saulnes". Ons Kolleege vun RTL 5minutes hunn do Stëmmen agefaangen.

De Buergermeeschter vu Saulnes a Kommunist Adrien Zolfo ass zefridden, well ee Garantië kritt hätt vun de Responsabele vun Déifferdeng. Eng Bauschuttdeponie – sou wéi 2017 eng verhënnert gouf – dat géing senger Meenung no d'Awunner nawell belästegen.

D'Awunner gesinn dat och esou a mengen, et géing keng Roll spillen, wiem den Terrain gehéiert. Ausser een, dee seet: „nationalen Territoire bleift nationalen Territoire". Dee brauch sech do keng Suergen ze maachen, well un der Nationalitéit vum Terrain ännert natierlech näischt.