De Marc Angel gëtt am Stater Gemengerot op den LSAP-Oppositiounsbänken duerch de Gabriel Boisante ersat.

Domat réckelt net déi Véiert-Gewielt Joanne Goebbels no, mee eeben de Geschäftsmann Boisante, dee bei de Walen 2017 mat 140 Stëmmen Ecart hannert der Joanne Goebbels loung.

De Marc Angel sengersäits ersetzt jo den Nicolas Schmit, deen als Lëtzebuerger EU-Kommissär zu Bréissel an der Kommissioun Von der Leyen siegéiert.

De Marc Angel war jo och nom annoncéierte Récktrëtt vum Etienne Schneider gehandelt ginn, fir an d'Regierung ze kommen; mee villméi ass de Choix op d'EU-Parlament gefall.

Och am Stater Gemengerot huet de Marc Angel demissionéiert, sou datt wéi gesot de Gabriel Boisante um Knuedler noréckelt, wou d'LSAP mat 3 Conseillere vertrueden ass.

"Et wier mat ganz vill Freed an Humilitéit, datt hien dëse Posten untrëtt", sou de Gabriel Boisante am RTL-Interview. De Marc Angel hätt op seng mënschlech Aart a Weis ganz vill fir d'Stad geleescht. Wat seng Relatioun mam Joanne Goebbels ubelaangt, sou wiere si a Froen ronderëm d'Oppositiounspolitik an der Stad op der nämmlechter Wellelängt.