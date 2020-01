122.273 Leit hunn op den 31. Dezember 2019 an der Stad Lëtzebuerg gewunnt, datt sinn der iwwer 3.000 méi wéi nach am Joer virdrun.

D'Stad ass deemno nees gewuess, dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch um 1. City Breakfast vum Joer betount. An der Stad wunnen Leit aus net manner wéi 164 verschiddenen Nationalitéiten. Déi Mixitéit bréngt natierlech och vill verschidde Sproochen mat sech, an an deem Kontext ënnerstëtzt d'Stad Lëtzebeurg vun Ufank Februar un de "Café des Langues" vun der Asti an dem Syndicat Eech-Dummeldeng-Weimerskierch. Wann de Projet Succès hätt, kéint d'Stater Buergermeeschtesch sech virstellen, deen och op aner Quartieren auszebauen.

Anere Sujet e Mëttwoch de Moien war dann och de Park vum Ban de Gasperech, wou d'Aarbechten Ufank Februar ufänke wäerten. Mat 16 Hektar wäert dat de gréisste Park vun der Stad Lëtzebuerg ginn. D'Aarbechte solle +/- 2 Joer daueren.

© René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL © René Pfeiffer / RTL

A Punkto Mobilitéit gouf annoncéiert, datt aus der sougenannter "Info-Box" den "Infobus" gëtt, deen aus der Rue des Bains op d'Place d'Armes wäert plënneren. Vum 1. Mäerz u wäert deen dann operationell sinn, zäitgläich mam gratis ëffentlechen Transport. Hei kritt een dann all méiglech Informatiounen iwwert de Busreseau, respektiv et kann ee Saache reklaméieren. Am Laf vum Joer wäert d'Stad Lëtzebuerg donieft och 25 Busser kréien déi zu 100% elektresch fueren.

Nom Feier am Mee zejoert an der Brasserie Guillaume um Knuedler huet d'Lydie Polfer ënnerstrach, datt, wann alles leeft wéi et soll, de Restaurant am Juni dëst Joer seng Dieren rëm kann opmaachen.