En Donneschdeg huet d'Gemeng Helperknapp matgedeelt, dass et den Ament Problemer mam Drénkwaasser zu Béiwen/Atert géinge ginn.

Déi aner Uertschaften an der Gemeng sinn net dovu betraff. Et soll ee kee Waasser vum Krunn drénken oder et virdrun op d'mannst 10 Minutten ofkachen. Liewensmëttel sollen net mat Krunnewaasser gewäsch ginn.

Communiqué

Mesdames, Messieurs,

Un contrôle de routine a permis de détecter une contamination de l'eau potable à Boevange/Attert.

Les habitants de Boevange/Attert sont priés d'observer les recommandations suivantes:

- ne pas boire l'eau du robinet;

- faire bouillir pendant 10 minutes avant toute consommation directe;

- ne pas laver à l'eau du robinet les salades, légumes ou fruits consommés à l'état cru.

Notre service technique est en train d'éliminer la pollution. La commune informera les citoyens dès que l'eau potable pourra à nouveau être consommée sans danger.

Merci pour votre compréhension

L'administration communale