Esou soll ënner anerem en neie Belag kommen, d'Spillplaz soll méi grouss ginn an Waasser-Fontäne solle kommen.

Am Stater Gemengerot gouf e Méindeg unanime den Devis vun 28,6 Milliounen Euro gestëmmt, deen d'Renovatioun vun der Place Guillaume II virgesäit, schreift d'Tageblatt.

Virop gëtt e neie Belag geluecht. Déi aktuell gro Granit-Stäng ginn duerch méi heller ersat, déi zwar aus China kommen, mä dofir fair produzéiert gi wieren. Et kommen weider 7 Beem op d'Plaz, sou dass der an Zukunft 16 do stinn. D'Spillplaz soll méi grouss ginn an et sollen och Waasser-Fontänen nieft de Wëllem kommen.

Am Gemengerot gouf iwwerdeems och de Gabriel Boisante als Successeur vum Marc Angel an LSAP-Conseil-Reie vereedegt.