Um Mëttwoch de Moien hunn d'Pompjeeë mussen an den Asaz an d'Stater Groussgaass, nodeems do e Kamäibrand gemellt gi war.

D'Pompjeeën aus der Stad a vun Hesper ware mat 3 Gefierer op der Plaz. Weider Informatioune feelen nach. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL