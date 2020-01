No ronn 10 Méint däerfen d’Awunner vun Allënster erëm Waasser vum Krunn drénken.

De Feu vert vum Waasserwirtschaftsamt koum e Freideg de Moie wärend der Sitzung vum Lënster Gemengerot. Deen huet trotz der Entwarnung decidéiert, d'Leitung, déi een ze groussen Duerchmiesser huet, integral duerch eng nei z'ersetzen, déi der reeller Consommatioun am Duerf ugepasst ass.

Et wier ee sech bewosst, dass dat e puer Méint laang wäert daueren, sou de Buergermeeschter, dee seng Erliichterung net verstoppt huet. D'Waasser wier elo propper, d'Qualitéit géing reegelméisseg ënnersicht ginn. Et gëtt nach mat Chlor behandelt, awer soll net dono schmaachen.

De Romain Reitz gëtt awer zou, dass ee bis haut nach net wéisst, wou genee déi bakteriell a parasitär Verschmotzung hierkomm ass, an et kéint ganz gutt sinn, dass een dat och ni géing erausfannen.

Zejoert am Fréijoer waren eng Partie Leit krank ginn, virun allem eeler Allënster Leit, well se - wéi sech dono eraus gestallt huet - Waasser aus dem Krunn gedronk haten... De Schäfferot stoung an der Kritik wéinst senger schlechter Informatiouns- a Kommunikatiounspolitik.