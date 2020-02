D'Stad Esch geréit ëmmer méi an de Verruff an huet mat ville Klischéeën ze kämpfen. Mä wéi gesinn d’Awunner selwer d'Situatioun?

De Portrait vun der Stad, via d'Mënschen, déi do liewen a schaffen.

Et ass déi zweetgréisste Stad am Land, se huet déi längsten Akafsstrooss am Grand-Duché a fir 2022 europäesch Kulturhaaptstad: Minett-metropol Esch. Déi 36.000 Awunner Stad glänzt och ganz dacks u sportlechem Niveau.

D'Gemeng huet sech awer fir d'Joer 2020 nees nei Challenge gesat: Et wëll ee moderniséieren, verschéineren a vrun allem, soll den Zentrum vun der Stad revitaliséiert ginn. Mä alles dat kënnt net vun ongeféier, well Esch huet scho laang mat ville Klischeeën ze kämpfen a geréit ëmmer méi an de Verruff. Mä wéi ass d'Situatioun an der Minett-Metropol wierklech? Ass Esch wierklech de Bronx vu Lëtzebuerg? Wat soen d'Awunner? Wou dréckt de Schong? A wat wënscht ee sech fir d'Zukunft? De Portrait vun der Stad Lëtzebuerg, via déi Leit, déi do grouss gi sinn a bis haut zu Esch wunnen a schaffen.