40 Prozent vun den 700.000 Visiteuren 2019 waren Touristen aus dem Ausland, déi aner Leit koumen aus dem Grand-Duché.

Besonnesch beléift ass d'Abteistad natierlech an de Méint, an deenen d'Wieder gutt ass. D'lescht Joer am August hunn déi sougenannt "People Counter" 100.000 Leit gezielt a méiglecherweis kritt Iechternach geschwënn eng weider "Attraktioun".

Iechternach/Reportage Dany Rasqué

D'Gemeng schafft drun, datt ee geschwënn am Séi dierf schwammen .... aus Iechternach soll ee vun den attraktiivsten Erhuelungsgebidder aus der Regioun ginn, seet de Buergermeeschter Yves Wengler.

Fir datt de Séi als europäesch Badegewässer deklaréiert ka ginn, mussen 3 Joer hannertenee Prouwe geholl ginn, dat ass déi lescht 2 Joer scho geschitt, esou datt een dat anert Joer scho kéint am Séi schwammen. Do virdru mussen awer nach verschidden Aarbechte gemaach ginn.

Et ass fir d'éischt eng sougenannten Entschlammung néideg, seet den Yves Wengler.



"Mir hunn eng Firma, déi et géif maachen. Mir hu scho Kontakt mat deenen opgeholl. Dat ass alles technesch guer kee Problem, mä dat wat een do eraushëlt, dat ass zu 80 Prozent Waasser an dat mécht jo guer kee Sënn, fir Waasser ze transportéieren. Dofir ass d'Iddi, fir dat ze stockéieren fir e Joer, dono ass dat ganzt Waasser erausgesickert an da bleiwe just 20 Prozent iwwreg. Dee Sand a Buedem géife mer dann dono erëm forttransportéieren, mä op déi Geneemegung waarde mer nach. Wann déi bis do wier, da kéinte mer scho mat der Entschlammung ufänken."



Wann een da bis offiziell am Séi schwammen dierf, geet d'Zuel vun de Visiteure méiglecherweis nach emol an d'Luucht.

De Buergermeeschter zweiwelt net drun, datt een déi honnertdausende Leit packt, an och d'Parkplaze sinn a sengen Aen eigentlech kee Problem, wann ee bereet ass, 3 Meter ze Fouss ze goen, wéi hie seet.

"Et fënnt een ëmmer eng Parkplaz an Iechternach, mä vläicht net am Zentrum. Do muss ee vläicht ëmdenken. Mir hunn um Séi e ganz grousse Parking, dee mer de Park and Ride um Séi nennen. Mir hunn e Benediktinerparking beigemeet. Dat si grouss Parkingen, déi gratis sinn an och gratis solle bleiwen a mir hu virun e puer Joer de gratis Citybus agefouert ..."

Sou datt d'Leit iwwerall hikommen, seet den Yves Wengler.

An deenen nächste Wochen a Méint ass zu Iechternach och genuch ze dinn. De Commerce an d'Kultur sinn nieft dem Tourismus zwou weider wichteg Saile vun der Abteistad.

Nieft dem Programm am Trifolion ginn et eng ganz Rei weider Manifestatiounen, zum Beispill déi zweet Editioun vum Festival Echterlive, wou national an international Kënschtler optrieden.

An Iechternach ass och ee vun de Centre de Promesse um groussen Télévie-Dag, de 25. Abrëll.