E Freideg an der Mëttesstonn koum et zu Réiden am Atert-Lycée zu engem Asaz vun de Pompjeeën. En Defekt an engem Holzatelier war wuel den Ausléiser.

Wéi mer op Nofro hi vum Sous-Direkter gewuer gi sinn, ass et wuel zu engem Sickerbrand bei enger Ofsauganlag fir Holzspéin komm. Den Ament si keng Schüler an der Schoul, well se Semestervakanz hunn. D'Pompjeeë sinn op der Plaz.