Dierf eng Lëtzebuerger Gemeng auslänneschen Terrain kafen, fir do e Projet ze blockéieren?

AUDIO: Franséischen Terrain / Rep. Fanny Kinsch (24.2.2020)

Den Déifferdenger Gemengerot huet am Dezember dofir gestëmmt, 120 Hektar Terrain a Frankräich ze kafen, fir eng Bauschutt-Deponie ze verhënneren. Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser wollt an enger parlamentarescher Fro wëssen, ob dat autoriséiert kéint ginn.

An enger éischter Fro zum Thema haten d'Inneministesch, den Ausseminister an d'Ministesch fir d'Groussregioun nämlech erkläert, et géif zwar kee Gesetz ginn, dat de Kaf vun engem Terrain am Ausland explizitt géif verbidden. Wann een allerdéngs d'Kompetenze vun de Gemenge géif kucken, géifen déi sech op d'kommunal a lokal Interesse bezéien - eng Gemeng kéint deemno net den Terrain vun enger Nopeschgemeng kafen, ob elo am Ausland oder hei am Land, fir do e Projet ze verhënneren oder ze retardéieren, well dat net am kommunalen Interessi wier. Den Inneministère kéint deemno esou e Projet och net guttheeschen. Deemools hat den Inneministère de Projet vun der Gemeng Déifferdeng nach net eragereecht kritt.

Haut, nodeems si mam Dossier befaasst goufen, deiten d'Inneministesch an d'Ëmweltministesch d'Situatioun allerdéngs anescht, wéi nach virun engem knappe Joer. An hirer Äntwert op d'parlamentaresch Fro erklären d'Taina Bofferding an d'Carole Dieschbourg, Déifferdeng wéilt Proprietär vum Terrain ginn, fir en "grenziwwerschreidende Projet am ekologeschen a sozio-ekonomesche Beräich" ze realiséieren, dat mat de franséische Gemenge Saulnes, Hussigny-Godbrange an Herserange. Dëse Projet wier am kommunalen Interessi vun der Gemeng Déifferdeng, et géif deemno kee Widdersproch mam Lëtzebuerger Gesetz ginn an d'Inneministesch hätt de Projet am Mee 2019 gutt geheescht. Am Virfeld hätt den Ausseministère Kontakt mat de franséischen Autoritéiten opgeholl, déi och kee Problem mam Projet gehat hätten. Den Dossier wier elo an der Instruktioun an d'Inneministesch géif kee Grond gesinn, fir en net z'approuvéieren.