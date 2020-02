Nodeems 2 Gemengebeamten iwwer Jore Sue geklaut hunn, gëtt den Audit doriwwer elo net public gemaach, sot de Marc Lies dem Radio 100,7 géintiwwer.

Nodeems dass an der Gemenge-Verwaltung vun Hesper Suen ënnerschloen gi waren, gouf vum Buergermeeschter en Audit an Optrag ginn, fir Kloerheet ze schafen, wat alles intern an der Hesper Märei schif gelaf ass.

2 Gemenge-Beamten sollen jo wärend ëmmerhin 20 Joer Suen geklaut hunn. Eng genee Zomm gouf ni genannt, mä Rieds war vun gutt a gär e puer Milliounen €.

Deen Audit, dee mëttlerweil virläit, soll elo awer net public gemaach ginn, sot de Buergermeeschter Marc Lies de Kolleegen vum Radio 100,7 géintiwwer.

Et stéingen deelweis Interna’en dran, wat de Fonctionnement an de Payement ugeet, oder iwwert déi ganz Gestioun vun de Finanzen, an dat soll "in-house" bleiwen, sou den CSV-Gemengepapp.

E Freideg soll den Audit awer am Gemengerot virgestallt ginn, an enger Sitzung déi dann awer net ëffentlech ass.

D’Gemeng hätt och dem Inneministère an der informatescher Plattform fir d'Gemengen, dem Sigi, Recommandatiounen zoukomme gelooss, wéi ee fir méi Kontroll an Transparenz an Zukunft kéint suergen.