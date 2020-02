Déi 7 Projeten ëm de Wunnquartier Stade, déi zréckbehale goufen, houngen 2 Wochen an der Stater Gemeng aus.

Wärend 14 Deeg sinn iwwer 600 Leit sech dës ukucke gaangen a ronn 430 Formulairë mat Kriticken oder Commentairë goufen ausgefëllt. Elo geet et an déi nächste Phas, dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Dënschdeg de Moien um City Breakfast betount. Déi 7 Projete géifen elo analyséiert an dann un déi 7 Ekippe weidergereecht ginn, huet d'Stater Buergermeeschtesch erkläert.

Dës mussen doropshin hire komplette Projet Mëtt Juni ofginn, ier si en dann Enn Juni dem Grand-Public presentéieren. E Projet net just mat Wunnengen, mä och mat vill Gréngs, huet d'Lydie Polfer ënnerstrach:

"An natierlech no deene beschten Ëmweltkrittären, sief dat wat d'Waasser oder d'Energie ugeet. A si mussen elo fir déi 2 Phase sech an hirer Ekipp en Expert an der Mobilitéit an an der Energie, e Paysagiste an e 'programmiste urbain' dobäi huelen."

AUDIO: Extrait Lydie Polfer

Mëtt Oktober gëtt de Jury bekannt, wéi ee Projet fir de Wunnquartier op der Areler Strooss zréck behale gouf.