D'Gemenge Reckeng op der Mess an Dippech hunn eng Sensibiliséierungscampagne organiséiert, fir op d'Problematik vum Contournement opmierksam ze maachen.

Am Kader vun hirer Mobilisatioun hu si Flyeren a Croissante verdeelt, fir mat de Leit an d'Gespréich ze kommen a si op d'Konsequenze vum Bau vum Contournement opmierksam ze maachen.

Communiqué

Falls dir dëse Mëttwoch, de 26. Februar 2020 op der Dräikantonsstrooss ënnerwee waart a virun der zouener Barrière vun Dippech-Gare stoungt, sidd dir villäicht vum Schäfferot vun de Gemenge Reckeng op der Mess an Dippech a vun Awunner ugeschwat ginn. Am Kader vun enger grousser Mobilisatioun goufen d'Automobiliste mat Flyeren a frësche Croissanten op d'Belästegungen opmierksam gemaach, deenen d'Awunner Dag fir Dag ausgeliwwert sinn.

Zanter 2005 gëtt de Bau vun engem Contournement vun der Dippecher Gare annoncéiert. D'Aarbechte sollten Ufanks 2020 lassgoen, mee si goufen op Enn des Joers verluecht. D'Barrière ass hirersäits bis zu 45 Minutten an der Stonn zou, bis zu 9 Zisch fueren am „Rush Hour" laanscht déi zoue Barrière, an de Stau gëtt vun Dag zu Dag méi laang. Fir d'Awunner huet sech d'Situatioun iwwert d'Joren zougespëtzt: Lafend Motoren, haart Musek an d'Entsuerge vun Offall an Zigarettestomp ... Alles Grënn déi d'Awunner dovun ofhalen, vum Bausseberäich vun hiren Haiser profitéieren ze kënnen.

Dofir hu sech d'Awunner zesumme mat de Schäfferéit mobiliséiert an hoffen op d'Solidaritéit an de Versteesdemech vun den Automobilisten. Wärend 2 gezielte Campagnen, moies vu 7.00 bis 9.00 Auer an Owes vu 17.00 bis 19.00 Auer ass et op béide Säite vun der Barrière vun Dippech-Gare zu engem konstruktiven a pro-aktiven Austausch mat den Automobiliste komm.