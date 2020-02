Esou wierklech koum een an der Gemengerotssëtzung zu Hesper net virun. Et gouf net vill Neies.

Et wëll een den Avis vun der Commission d’accès aux documents ofwaarden. Déi gouf jo domadder saiséiert, z’entscheeden, ob den Audit vu PWC soll publique gemaach ginn oder net. Den Avis soll Ufank vun der nächster Woch virleien.

Am Audit goufe Recommandatiounen ausgeschafft, well an der Gemeng Hesper iwwert 20 Joer laang zwee Mataarbechter Suen a Milliounenhéicht verontreit hunn. Am Juni d’lescht Joer war d’Affär duerch Zoufall opgeflunn.

Hie wéilt am léifsten den Audit direkt publique maachen, esou den CSV-Buergermeeschter vun Hesper, de Marc Lies, dat géif awer net goen, well am Dokument präziséiert wier, datt et sech ëm een internt Dokument géif handelen.

Ufank der Woch hat de Gemengepapp an der Press nach erkläert, den Audit net wëllen ze publizéieren. Eng Kommunikatioun, déi dem Marc Lies vun den Oppositiounsparteien am Gemengerot reprochéiert gouf. Nom ëffentlechen Deel vun der Sitzung gouf et och eng à huit clos. Do goufen d’Gemengerotsmemberen Detailer aus dem Audit gewuer.

D’DP wëll weiderhin, datt dee publique gemaach gëtt. Et stéing een nach ëmmer zu där Iddi. Domadder wéilt ee verhënneren, datt Gemauschels an der Populatioun opkéim an et wéilt ee komplett Transparenz garantéieren, esou de Gemengen-Oppositiounspolitiker Claude Lamberty vun der DP.