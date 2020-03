D'Ouschterkiermes ass ofgesot: Dat ass eng vun de Mesuren, déi den Escher Schäfferot e Méindeg virum Hannergrond vum Coronavirus geholl huet.

Bis op Weideres bleiwen an der Minettemetropole awer ënnert anerem de Maart an de Foyer Abrisud op. Weider Moossnamen, déi déi Escher Gemengeresponsabel geholl hunn, sinn, dass d'Gemengepersonal net zu deene selwechten Auerzäiten ufänkt mat schaffen, respektiv vun doheem aus schafft, dass et eng Prioritéitelëscht gëtt, wat den Offall ugeet, an dass d'Ofschalte vu Stroum a Waasser, wa Rechnungen net bezuelt goufen, ausgesat gëtt. Zu Esch gëtt sech nach iwwerluecht, wat mat de Spillplaze geschitt.

Als CHEM-President war de Buergermeeschter Georges Mischo e Sonndeg zwou Stonnen am Centre hospitalier Emile Mayrisch, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen. Et géif alles dofir gemaach ginn, dass d'Lag am Grëff bleift. Zum Beispill däerfe just nach Visiteuren era wéinst engem Stierffall (fir dem Liewenspartner Äddi ze soen) oder engem Gebuertsfall (fir Pappen). Am Hibléck op de Coronavirus wär de CHEM "extrem gutt preparéiert", wéinst der Vigilant-Simulatioun vun enger Terrorattack, am Januar zejoert, op Esch-Belval.

Extrait Georges Mischo

An der Hoffnung, dass d'Grenzen op bleiwen, well et soss en anere Problem géif ginn, sou den Escher Buergermeeschter. Deem sengen Aussoen no och d'"Bobologie", wéi Dokteren et nennen, wa Leit wéinst engem klenge Bobo an d'Urgencë kommen, nogelooss huet!