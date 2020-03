Weider kënnen d'Leit recyclabel Materialien, wéi Glas oder Kartrong, och op de 65 Sammelplazen ofginn. Superdreckskëscht a Recyclingszenter bléiwen zou.

Och an de restriktiven Corona-Zäite ginn d'Poubellen eidelgemaach. Dat gëllt op jidder Fall fir den Territoire vun der Stad Lëtzebuerg.

Och eidel gemaach ginn d'Bio, d'Glas an d'Pabeier-Dreckskëschte grad wéi d'Valorlux-Tuten, déi ewechgeholl ginn.

Och déi 65 Containeren, wou Ee kann eidel Fläschen, Pabeier an al Kleeder um Gebitt vun der Stad deposéieren, ginn weider eidelgemaach.

Déi mobil Kollekte vun der Superdreckskëscht si fir dës Woch an der Stad annuléiert. Och de Recyling-Zenter op der Arelerstrooss ass bis op Weideres zou.

De Communiqué vun der Ville de Luxembourg

Compte tenu du contexte actuel de pandémie liée au coronavirus COVID-19, la Ville de Luxembourg tient à vous informer que les mesures suivantes ont été mises en place ( situation au 18/3 – 10:25 ) :

· Collecte des déchets

La collecte des déchets ménagers, des déchets biodégradables, du verre et du papier/carton et de la Valorlux reste jusqu’à nouvel ordre assurée.

Les matériaux recyclables tel que le papier/carton, le verre, les vieux vêtements et les batteries peuvent cependant être déposés dans les récipients des quelques 65 points de collecte publics. Les résidents et visiteurs sont priés de respecter les consignes concernant ces points de collecte et de ne pas déposer des matériaux à côté des récipients. Le Service Hygiène assurera la vidange régulière des conteneurs.

Les collectes mobiles et porte à porte de la SuperDrecksKëscht prévues pour cette semaine sont par contre annulées et les citoyens sont priés de ne pas déposer les déchets en question devant leur habitation ou dans l’espace public.

Nous tenons également à rappeler que les installations du centre de recyclage à la route d’Arlon sont actuellement fermées et ceci jusqu’à nouvel ordre.

Le Service Hygiène reste à disposition du public pour toute question du lundi au vendredi (8:00 à 16:00 heures) par téléphone (4796-3640) et courriel (hygiene@vdl.lu).