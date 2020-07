Eng Gazelle vun der Weltausstellung vu Paräis, mä net nëmmen.

Och eng Piscine mat méi wéi just enger rekreativer Funktioun oder d'Arkade vum fréiere Corps de Garde, der Haaptwuecht (1827), déi virum Cercle Cité op der Place d'Armes stoung. 1902 huet den Tubaksfabrikant Joseph Heintz-Michaelis se gerett an domat och bewosst, oder onbewossten Denkmalschutz bedriwwen. Nees opgebaut gouf se matten am wonnerschéine Parc vun der Familljenentreprise.

Den Historiker Robert Philippart erzielt d'Geschicht ronderëm dës gréng Oase nieft der Tubaksfabrick, déi wéineg Leit bis ewell ze gesinn kruten, awer an Zukunft en ëffentleche Parc soll ginn.