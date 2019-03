Parce qu’il y en a marre de toutes ces mauvaises nouvelles et qu’il faut parler de ce qui va bien au Luxembourg et dans le monde!

Pour nous, LA bonne nouvelle de la semaine, c'est le succès de la marche pour le climat vendredi à Luxembourg-Ville. Une mobilisation sans précédent: d'après les organisateurs, ils étaient 15.000 à défiler dans les rues de la capitale. Pour sa part, la police a annoncé 7.500 manifestants. Quoiqu'il en soit, les jeunes ont montré l'exemple vendredi et ça, c'est une bonne nouvelle!

Le journaliste allemand Billy Six a été libéré vendredi au Venezuela après quatre mois de détention au siège du service des renseignements à Caracas. Une première étape importante même s'il devra tout de même pointer à un tribunal tous les quinze jours.

Alors qu'elle risquait de ne plus être brassée à Diekirch, la bière éponyme aura désormais droit à des installations toutes neuves: la nouvelle Brasserie du Luxembourg Mousel-Diekirch a été inaugurée vendredi. Cerise sur le gâteau: les nouveaux équipements seront sensiblement moins gourmands en eau et en électricité.

Baignade, escalade et ballade à l'air frais... Une oursonne polaire de trois mois et demi a fait sa première sortie vendredi pour la presse au Tierpark de Berlin, à la veille de sa présentation publique. N'est-elle pas mignonne?

Le sujet est plus technique et plus obscur, mais reste d'importance: deux agendes de notation ont confirmé que l'économie luxembourgeoise était en bonne forme et lui ont maintenu sa note "AAA".

On vous laisse démarrer le week-end en musique ! Et rendez-vous samedi prochain pour un nouveau condensé de bonnes nouvelles !

Si vous avez des bonnes nouvelles que vous voulez partager avec notre rédaction, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos témoignages, vos photos et vos vidéos à l'adresse suivante: 5minutes@rtl.lu