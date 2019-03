Parce qu’il y en a marre de toutes ces mauvaises nouvelles et qu’il faut parler de ce qui va bien au Luxembourg et dans le monde!

C'est bon, c'est fait: la Chambre des députés a voté mercredi en faveur des jours de congés supplémentaires tant attendus. C'est LA bonne nouvelle de la semaine pour quiconque travaille au Luxembourg. On profitera donc tous d'un jour férié supplémentaire le 9 mai (journée de l'Europe). Et pour ceux qui n'avaient jusque là droit qu'à 25 jours de congés, bénéficieront d'un 26e jour! Difficile de faire mieux.

Dans un pays comme le Grand-Duché où de nombreux jeunes optent pour des carrières dans l'éducation, une salve de recrutements est toujours une bonne nouvelle. Et il s'avère que nous avons exactement ce qu'il vous faut dans ce contexte: Claude Meisch a annoncé mercredi le recrutement de 350 enseignants en 2019. De quoi redonner espoir à ceux qui veulent lancer leur carrière ou ceux qui veulent la reprendre.

Histoire sordide de l'autre côté de la frontière mais rassurez-vous, justice a été faite! Un pédophile qui rôdait sur des sites web réservés aux ados a été arrêté cette semaine à Longwy après être tombé dans le piège tendu par la section de recherches de la gendarmerie de Metz. Le prédateur a avoué les faits et attendra son procès derrière les barreaux.

On quitte le continent européen pour découvrir une superbe opération de sauvetage qui a eu lieu en Thaïlande samedi. Des gardes forestiers ont secouru six bébés éléphants qui étaient coincés dans une fosse boueuse. Certains sont restés aux côtés des pachydermes tout au long de la nuit afin de s'assurer que l'opération se passe bien. Au final, les bébés éléphants ont pu repartir aux côtés de leurs parents, très affaiblis mais en bonne santé.

© AFP

Retour au Grand-Duché avec une bonne nouvelle pour les célibataires. Une pétition remettant leur taux d'imposition en question a atteint le seuil requis pour forcer un débat à la Chambre des députés. Le but: mettre les célibataires à la même enseigne que les couples mariés et donc réduire leurs impôts. Un débat à ne pas rater et potentiellement une très bonne nouvelle pour les célibataires qui travaillent au Luxembourg!

Petite virée dans les Vosges suite à la disparition d'une quarantenaire originaire de La Bresse qui a finalement été retrouvée saine et sauve par les autorités. Un soulagement pour sa famille, ses proches et pour nous!

Enfin, on vous l'annonçait vendredi: le printemps sera chaud au Luxembourg et en France d'après les dernières prévisions météorologiques. Si en termes de réchauffement climatique, ce n'est probablement pas une bonne nouvelle, on a décidé de se focaliser sur le positif: sortez les barbecues et ouvrez les terrasse. On arrive!

Voilà, comme tous les samedis, on vous souhaite une très bonne journée et on vous laisse en musique! rendez-vous samedi prochain, à la même heure!

Si vous avez des bonnes nouvelles que vous voulez partager avec notre rédaction, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos témoignages, vos photos et vos vidéos à l'adresse suivante: 5minutes@rtl.lu