C'est les vacances ! Peut-être l'aurez-vous remarqué cette semaine, mais le Luxembourg s'est sérieusement apaisé depuis lundi. Moins de bruit, (un peu) moins de trafic, moins de stress au travail (on vous le souhaite), et c'est certainement grâce au début des vacances scolaires, qui tombe en même temps en Belgique, au Luxembourg et dans la zone nord-est de la France. C'est le moment de se détendre !

Zoom sur le Luxembourg avec un bon réflexe à prendre au plus vite: télécharger l'application "GouvAlert.lu". Mardi soir, une automobiliste accidentée près Rumelange, en état de choc et incapable de donner sa localisation au 112, a pu être géolocalisée grâce à l'application, qui permet d'appeler directement les secours. Un app' à télécharger de toute urgence !

Coincé pendant six jours dans une galerie sous le canal de Bourgogne, en France, un chien prénommé Billy a pu être sauvé mardi. Plusieurs spéléologues se sont mobilisés bénévolement pour le secourir, alors que le préfet avait refusé de les réquisitionner, estimant la mission dangereuse.

Avant son ouverture, prévue à la fin du mois de novembre 2019, le parc aquatique Rulantica cherche à recruter ! Et le parc est promis à un beau succès, comme en témoigne celui de son grand frère Europa-Park, qui a réalisé un record de fréquentation en 2018. Toutes les infos pour postuler sont listées ici.

La nouvelle loi néo-zélandaise sur les armes qui interdit les modèles semi-automatiques a été signée jeudi et est entrée en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi, moins d'un mois après le carnage commis par un suprémaciste blanc australien dans deux mosquées de Christchurch.

Concluons par un petit mot pour les aficionados de Game of Thrones, dont la longue attente (20 mois) prendra fin dans la nuit de dimanche à lundi, avec la diffusion du premier épisode de la saison 8. Profitez-en, vous l'avez bien mérité.

Un très bon week-end à tous et rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle publication des "bonnes nouvelles de la semaine".

