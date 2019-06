Parce qu’il y en a marre des mauvaises nouvelles et qu’il faut parler de ce qui va bien au Luxembourg et dans le monde!

La bonne nouvelle de la semaine est assurément celle de la levée levée des avis de disparition concernant deux mineures originaires de Grevenmacher et une sexagénaire d'Hesperange. Les jeunes filles ont été retrouvées chez leur grand-mère alors que l'Hesperangeoise a été retrouvée dans un hôpital d'Avignon. Nous lui souhaitons une prompte récupération.

Autre bonne nouvelle locale: malgré les orages et les intempéries de la semaine, très peu de dégâts nous ont été signalés. Encore mieux: personne n'a été blessé. Et enfin, vous nous avez envoyé de superbes photos. Nous vous remercions et vous proposons de redécouvrir vos beaux clichés ci-dessous.

Meteo: Wiederen iwwer Lëtzebuerg (4. a 5.6.19) Findel - Foto: Rui Filipe Brito Um Kierchbierg bei den Europatierm - Foto: Claude Hubert An der Belsch eng 20 km hanner der Lëtzebuerger Grenz - Foto: Alexander Kraß Wëntger - Foto: Leslie Pütz Déifferdeng - Foto: Carole Kleinschmidt Déifferdeng - Foto: Carole Kleinschmidt Foto: Tom Souvigné Beetebuerg - Foto: Joé Kalmes Beetebuerg - Foto: Joé Kalmes Beetebuerg - Foto: Joé Kalmes Blëtz iwwer Aasselbuer - Foto: Tobias Andrzejewski E Mëttwoch zu Käerjeng - Foto: Eileen Freymann Mamer - Foto: Flor Arellano Mamer - Foto: Flor Arellano Mamer - Foto: Flor Arellano Mamer - Foto: Flor Arellano Mamer - Foto: Flor Arellano Mamer - Foto: Flor Arellano Foto: Netty Emmanuel Beetebuerg - Foto: Sab Ina Fuzio Cloche d'Or - Foto: Carole Plehiers Foto: Victor Pinto Foto: Pepa Jo Esch - Foto: Davide Mercali Bäerdref - Foto: Alexandre Foto: Manou Peiffer Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Foto: Philippe Jenn Bollendorf-Bréck - Foto: Bruno Martins Bollendorf-Bréck - Foto: Bruno Martins Aschléi an den Diddelenger Fernsehtuerm - Foto: Luc Tordy Aschléi an den Diddelenger Fernsehtuerm - Foto: Luc Tordy Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Däitsch-Oth (Audun-le-Tiche) / Foto: Sandrine Kemmer Käerjeng / Foto: Olivier Muller Käerjeng / Foto: Olivier Muller Käerjeng / Foto: Olivier Muller Käerjeng / Foto: Olivier Muller Käerjeng / Foto: Olivier Muller Näerzeng - Foto: Serge Fasbinder Näerzeng - Foto: Serge Fasbinder Näerzeng - Foto: Serge Fasbinder Foto: Olivier Juckem Foto: Olivier Juckem Foto: Olivier Juckem Foto: Olivier Juckem Blëtz Fernsehtuerm Diddeleng - Foto: Steve Pola Blëtz Fernsehtuerm Diddeleng - Foto: Steve Pola Foto: Laurence Antony-Zeches Foto: Laurence Antony-Zeches Bollendorf-Bréck, Gemeng Bäerdref - Foto: Bruno Martins Iechternach - Foto: Steve Echternach Esch - Foto: Viviane Bofferding Esch - Foto: Viviane Bofferding Esch - Foto: Viviane Bofferding Esch - Foto: Viviane Bofferding Wiederfront bei Bierchem - Foto: Karine Durbach Camping Kéngert - Foto: Martin Foto: Max Ierpeldeng bei Bous - Foto: Pedro Féngeg - Foto: Marc Simon Ettelbréck - Foto: Sylvie Barrela Ettelbréck - Foto: Sylvie Barrela Ettelbréck - Foto: Sylvie Barrela Foto: Nicolas Thimmesch Essen bei Miersch - Foto: Simone Melkert-Goergen Essen bei Miersch - Foto: Simone Melkert-Goergen Essen bei Miersch - Foto: Simone Melkert-Goergen Bartreng - Foto: Pia Oswald Béiwen un der Atert - Foto: Yves Pelaié Béiwen un der Atert - Foto: Yves Pelaié Mäerzeg - Foto: Pascal Thiltges Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Suessem - Foto: Estelle Seiler Uewerpallen - Foto: Danielle Schreiber Uewerpallen - Foto: Danielle Schreiber Uewerpallen - Foto: Danielle Schreiber Blëtz zu Beetebuerg - Foto: Patrick Goergen Sëll - Foto: Alain Beckers vu Miersch Bartreng - Foto: Louis Muller Bartreng - Foto: Louis Muller Zu Bruch bei Miersch - Foto: Sven Rech Ierpeldeng bei Reimech - Foto Steffen Patrick Ierpeldeng bei Reimech - Foto Steffen Patrick Péiteng - Foto: Tanja Kientz Schëffleng - Foto: Doris Ochi-Rasquin Schëffleng - Foto: Doris Ochi-Rasquin Blëtz iwwer Ollem - Foto: Larry Blasius Wolz - Foto: Ronny Sliepen Lamadelaine - Foto: Renée Heinen Miersch - Foto: Nora Dostert Wolz Richtung Belsch gekuckt - Foto: Ronny Sliepen Biekerech - Foto: Marc Betzen Angelduerf - Foto: Andy Brücker Donnerwieder zu Steesel - Foto: Pascal Peters Ierpeldeng bei Bous - Foto: Pedro Lampertsbierg Michel Lucius 22h20 - Foto: Marc Ruppert Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Betteng op der Mess - Foto: Luca Goetzinger Schous - Foto: Eric Karier Schous - Foto: Eric Karier Bruch bei Miersch, 22h - Foto: Heike Wampach-Mathias Käerjeng - Foto: Eileen Freymann Lamadelaine - Foto: Renée Heinen Lamadelaine - Foto: Renée Heinen Fréiseng e Mëttwoch den Owend um 21h20 - Foto: Martine Wengler Wiederen iwwer Miedernach - Foto: Martin Wiederen an Dënschdeg den Owend um Stauséi - Fotoen: Carole Georges Wiederen an Dënschdeg den Owend um Stauséi - Fotoen: Carole Georges Wiederen an Dënschdeg den Owend um Stauséi - Fotoen: Carole Georges Wiederen an Dënschdeg den Owend um Stauséi - Fotoen: Carole Georges

Continuons avec l'exploit du Portugal en demi-finale de la Ligue des Nations qui a dû ravir des milliers de fans à travers le Grand-Duché. L'équipe portugaise s'est qualifiée pour la finale de la première édition de cette compétition. Historique donc. Une finale qui aura lieu demain et que nous retransmettrons en direct et en streaming sur RTL 5minutes. Et ça c'est une bonne nouvelle!

Nations League: Portugal-Schwäiz (5.6.2019)

Autre bonne nouvelle (à prendre avec des pincettes), Jennifer Aniston a annoncé qu'elle serait partante pour tourner une suite à la série Friends. Elle a même assuré que les autres acteurs "le feraient aussi" et que "tout peut arriver". Encore faut-il qu'un producteur veuille prendre ce risque mais comme on le dit (trop souvent), l'espoir fait vivre!

Sachez que Michael Douglas vend son "oasis" à Majorque pour la bagatelle de 29 millions d'euros. Une "affaire" à ne pas rater pour ceux qui en ont les moyens. Pour les autres, il y a toujours cette vidéo pour vous faire rêver (ou pas).

Enfin, notre journaliste s'est efforcée de sélectionner cinq terrasses pour boire un verre à Luxembourg-Ville. Si vous êtes en panne d'inspiration, c'est l'occasion de vous laisser guider par France Clarinval qui annonce la couleur: "Le soleil pointe enfin son nez. On va pouvoir prendre l'apéro sur les terrasses. On vous en a sélectionné cinq à Luxembourg-Ville."





Voilà, on vous laisse en musique en espérant avoir égayé quelque peu votre journée!

Si vous avez des bonnes nouvelles que vous voulez partager avec notre rédaction, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos témoignages, vos photos et vos vidéos à l'adresse suivante: 5minutes@rtl.lu