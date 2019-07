Parce qu’il y en a marre des mauvaises nouvelles et qu’il faut parler de ce qui va bien au Luxembourg et dans le monde!

La commune d'Utrecht aux Pays-Bas a eu une idée simple mais brillante: recouvrir les toits de ses abris de bus avec des plantes et des fleurs. Soit 316 abris transformés. L'objectif? Aider la biodiversité et apporter de la nourriture aux abeilles. Astucieux non?

Voici de belles photos en provenance du zoo d'Amnéville en France, où une petite femelle tapir est née il y a deux semaines. Le zoo a connu toute une série de "naissances rares" ces dernières semaines: tapir, hippopotame, harfang... Un véritable "baby boom" comme l'ont souligné les soigneurs.

© Zoo d'Amnéville

C'est assez rare pour être mis en avant: il a plu jeudi et vendredi dans la Grande Région. Un changement de météo rafraîchissant et bien nécessaire après plusieurs semaines de fortes chaleurs et d'absence d'intempéries.

Les nouvelles infections au VIH reculent au Luxembourg: 43 nouveaux cas ont été découverts en 2018, contre 60 en 2017. La diminution est notamment très forte chez les hommes hétérosexuels et chez les consommateurs de drogues par intraveineuse. Une progression de la lutte contre la maladie de bon augure et que le ministère de la Santé souhaite poursuivre.

L'accès des frontaliers aux aides financières luxembourgeoises pour les études de leurs enfants va être simplifié. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement luxembourgeois après que l'actuelle loi ait été critiquée par la Cour de justice de l'Union européenne.

Concluons cet article par deux bonnes nouvelles locales: les bons comptes de la CNS et la rapidité de l'aéroport du Findel. La première a vu ses réserves financières augmenter à 870 millions d'euros; le deuxième vient d'être reconnu comme un champion de l'efficacité avec des délais de sortie très courts pour ses voyageurs.

Bon samedi, bon week-end et bon début de vacances, la rédaction vous laisse avec un morceau qui vous mettra de bon humeur.

Si vous avez des bonnes nouvelles que vous voulez partager avec notre rédaction, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos témoignages, vos photos et vos vidéos à l'adresse suivante: 5minutes@rtl.lu