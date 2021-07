Fir eis Online-Ekipp ze verstäerken, siche mir fir direkt eng Mataarbechterin / e Mataarbechter, déi / dee Spaass u journalistescher Aarbecht huet.

Dir hutt Webjournalismus studéiert

oder ewell an deem Beräich geschafft.

Dir sidd en Aficionado vun der Aktualitéit.

Dir interesséiert Iech fir Politik a Sport, fir Kultur a Lifestyle.



Dir sidd stress-resistent an teamfäeg,

flexibel, dynamesch an engagéiert.



Dir interesséiert Iech fir d'Lëtzebuerger Sprooch

a beherrscht och hir Orthographie.

Wann Dir Iech an dësen Aussoe selwer erkennt an eng Plaz sicht,

da mellt Iech bei eis:

Well da sidd Dir eis Fra oder eise Mann!

Mir bidden en interessanten Job

an enger jonker Multimedia-Ekipp

mat engem attraktiven Aarbechtsëmfeld

an der RTL-City um Kierchbierg.

Dir sidd interesséiert, d'Ekipp hannert dem Site ze verstäerken, an och gewëllt, mat RTL Radio Lëtzebuerg an RTL Télé Lëtzebuerg zesummenzeschaffen:

DA SCHREIFT EIS!

Mailt eis Äre CV w.e.g. mat Foto, Adress an Telefonsnummer

souwéi engem Motivatiounsbréif op Lëtzebuergesch op:

job@rtl.lu

Mir freeën eis op Iech!