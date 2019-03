Dat ass ob alle Fall d'Iwwerschrëft vum Gesetzprojet, deen en Dënschdeg de Moie fir de Budget 2019 an der Chamber deposéiert gouf.

Sozial Gerechtegkeet, Kompetitivitéit an Nohaltegkeet, dat sinn déi 3 Pilieren, op déi am Budgetsprojet fir 2019 gesat gëtt. De Finanzminister Pierre Gramegna huet en Dënschdeg an der Chamber d'Detailer presentéiert. Hien huet eng gesond finanziell Situatioun opgezeechent. Lo géing et drëm goen, fir d'Weichen ze stellen, mat engem Budget vun der Wäitsiicht, der Nohaltegkeet, Gerechtegkeet, sozialer Kohesioun a Kompetitivitéit.

Finanzminister Gramegna wëll "Weiche richteg stellen" / Dat ass ob alle Fall d'Iwwerschrëft vum Gesetzprojet, deen en Dënschdeg de Moie fir de Budget 2019 an der Chamber deposéiert gouf.

Et soll e Budget si vun der Viraussiicht, der Durabilitéit, der Gerechtegkeet, der sozialer Kohäsioun an der Kompetitivitéit sinn.

Bei der Administration publique steet fir d'Joer 2019 e Solde vun 632 Milliounen €, dat ass 1% vum PIB. Dëse Plus soll bis 2022 kontinuéierlech ausgebaut ginn, fir da bei 1,4 Milliarden ze leien.

D'Depensë beim Zentralstaat leie bei 19,6 Milliarden, eng Hausse vu 5,8%. Op där aner Säit stinn d'Recettë bei 18,9 Milliarden. Och si ginn an d'Luucht an zwar ëm 1,6% par Rapport zu zejoert.

AUDIO: De Pierre Gramegna iwwer d'Depensen

Et hätt een och kënnen en equilibréierte Budget presentéiere, esou de Finanzminister Pierre Gramegna, ma et wéilt ee virsiichteg sinn an eben och op staark Investissementer setzen.

AUDIO: De Pierre Gramegna wëll virsiichteg sinn



Beim Solde vun der Administration centrale steet um Enn e Minus vu 650 Milliounen €. 2022 soll et op där Plaz en Equiliber ginn.

D'Regierung plangt Investissementer op Rekordniveau. Si concernéieren ënner anerem de Logement, d'Educatioun, d'Recherche, d'Digitaliséierung, d'Infrastrukturen an den Transport, d'Energie, d'Kultur a sozial Strukturen.

Als absolut Prioritéit bei den Depensë nennt de Minister iwwregens de Logement. De Budget vum Wunnengsbauministère geet an deem Kontext ëm 6,8% erop.

Konkret Steier-Mesuren

Et fënnt ee konkret steierlech Mesuren, déi am Koalitiounsaccord annoncéiert waren, ewéi e Crédit d'impôt fir de Mindestloun ëm 100 € ze héijen oder de super-reduzéierten TVA-Saz fir Hygiènesproduite fir Fraen (Binden an Tamponen) oder nach d'Betriebssteier, déi vun 18% op 17% erofgeet. Et war och d'Präzisioun, datt d'Mindestlounerhéijung vun 100€ via Crédit d'impôt gereegelt gëtt.

Beim Sprit sollen d'Accisen um Liter Bensin ëm 1 Cent erop goen a beim Diesel ëm 2 Cent. De Finanzminister Pierre Gramegna confirméiert d'Hausse vun den Accisen. Domadder kéimen ongeféier 2,5 Milliounen zousätzlech Steierrecetten an d'Keese vum Staat. De Minister schwätzt vun enger moderater Hausse a vun engem Zeechen, datt Lëtzebuerg d'Consommatioun vu Pëtrolsproduiten net méi wëll encouragéieren.

AUDIO: De Pierre Gramegna iwwer Pëtrolspräisser: Moderéiert Hausse

Nodeems de Budgetsprojet an alle parlamentaresche Kommissiounen den Deputéierten - am Chamberplenum - presentéiert gouf, ass en Dënschdeg de Mëtteg um 14 Auer och eng Entrevue geplangt tëscht dem Minister, den Deputéierte vun der Finanz- a Budgetskommissioun an dem Direkter vun der "Inspection générale des finances et des représentants du Trésor".

Bis elo huet de Staatsbudget mat de sougenannten "douzièmes provisoires" fonctionnéiert; dat wéinst de Walen am Oktober, sou datt eréischt no der Assermentatioun vun der neier Regierung konnt ugefaangen ginn, um Budget-Projet ze schaffen. Dat entspriechend parlamentarescht Dokument krut d'Nummer 7450.

Nodeems d'Joëlle Elvinger déi leschte Kéier Budgetsrapportrice war, ass dësen Exercice dëst Joer mam André Bauler nees an den Hänn vun engem DP-Politiker.

RTL-NEWS virum Depot: Budget 2019 mat QR-Code - Investitiounen iwwer 2,5 Milliarden € a punktuell TVA-Baissen.

No der Ried an der Chamber huet de Finanzminister en Dënschdeg de Mëtteg an der parlamentarescher Finanz- a Budgetskommissioun weider Explikatioune ginn, zesumme mat Vertrieder vun der Finanzinspektioun an der Trésorerie.

Ënner anerem gouf iwwer déi praktesch Ëmsetzung vun der Mindestlounerhéijung geschwat, déi jo soll via Crédit d'impôt realiséiert ginn. Déi Leit, déi tëscht dem onqualifizéierten an dem qualifizéierte Mindestloun verdéngen, géingen och vun der neier Mesure profitéieren, huet de Finanzminister Gramegna no der Kommissiounssëtzung verséchert.

AUDIO: De Pierre Gramegna iwwer d'Mindestlounerhéijung.

Pierre Gramegna am RTL-Interview

AUDIO: Interview mam Pierre Gramegna: Resumé vum Carine Lemmer

Et tabléiert een op ee Wirtschaftswuesstem vun 3%. Och den Emploi wäert weider klammen. Dee Wuesstem misst mat Investissementer begleet ginn. Prioritéit hunn do de Logement an de Liewensstandard.

Trotz geplangten Defizit ier et eng virsiichteg Finanzpolitik mam Zil vun engem budgetären Equiliber 2022.

Een neien Emprunt bleift eng Optioun. Dat hänkt vun de Liquiditéiten of. Déi sinn den Ament awer op engem gudden Niveau.

Elo Staatsschold zeréck bezuelen, war bei den aktuellen Zënse falsch.

Fir d'Land attraktiv ze halen, wäert d'Betribsbesteierung op alle Fall net an d'Luucht goen, esou ënnert anerem de Finanzminister.

PDF: D'Ried vum Finanzminister Pierre Gramegna.

Reaktiounen

Reaktiounen op de Budget 2019 / Sozial Gerechtegkeet, Kompetitivitéit an Nohaltegkeet, dat sinn déi 3 Pilieren, op déi am Budgetsprojet fir 2019 gesat gëtt.

D'Weiche richteg stellen, wëll also d'Regierung.

D'CSV vermësst awer eng Zilorientéierung. Wou wëlle mer hin?, freet d'Fraktiounspresidentin Martine Hansen. Si wier keen Eisebunner, mä wann een d'Weiche stelle géif, da misst ee wësse wou ee wëll hin. Dat géif si sou direkt net gesinn. D'Waggone wiere gefëllt mat Suen, wat och gutt wier, a si géifen elo einfach esou lénks a riets ausginn. Wat schued wier, wier dass ee bei der aktueller Konjunktur en Defizit vu 650 Milliounen Euro hätt. Dat hätt ee sech anescht kënnen erwaarden, sou nach d'Martine Hansen.

AUDIO: Reaktioun vum Martine Hansen op de Budget 2019

Mam Bléck op den Defizit hofft d'CSV, datt d'Konjunktur unhält, wéi den Deputéierte Gilles Roth no der Sëtzung vun der parlamentarescher Finanz- a Budgetskommissioun sot.

AUDIO: Reaktioun vum Gilles Roth op de Budget

Och d'ADR an de Gast Gibéryen sinn enttäuscht. 2018 war de Budget quasi am Equiliber, elo gëtt nees en Defizit annoncéiert. Déi 650 Milliounen Euro Defizit wieren op Basis vun den europäesche Berechnungen zustane komm. Géif een déi national Berechnungen huelen, da wier een op 850 Milliounen Euro Defizit. Dat opwuel d'Ekonomie den Ament boomt.

AUDIO: Reaktioun vum Gast Gibéryen op de Budget 2019

D'Hausse vun den Accisen op Bensin an Diesel géif als Klimaschutz presentéiert ginn, mä et wéilt ee just méi Recette kréien, mengt de Gast Gibéryen.

Fir déi Lénk gëtt et vill Schlagwierder am Budget, mä et wär ee jo och wäit hannendran, zum Beispill beim Logement. D'Steierpolitik vun dëser Regierung wär nach ëmmer falsch. D'Sue géif een net op déi richteg Plaze siche goen. Fir den David Wagner vun déi Lénk hunn déi Blo sech awer richteg gutt duerchgesat. Si géifen et fäerdeg bréngen eng Mindestlounerhéijung ze verkafen, déi keng ass. D'Sozialiste wieren zefridden a géifen et fäerdeg bréngen eng Ëmweltpolitik ze verkafen, déi keng ass. An och déi Gréng wieren zefridden... et wier definitiv e bloe Budget, sou den David Wagner.

AUDIO: Reaktioun vum David Wagner op de Budget 2019

De Budget 2019 war super presentéiert, gëtt de Marc Goergen fir d'Piraten zou. Mä et géif een net genee wëssen, wat derhannert stécht. Et géif klénge wéi Niklosdag, Chrëschtdag an Ouschteren zesummen. All Euro kéint een awer nëmmen emol ausginn a wat de Präis vun den Investissementer wär, zB nach méi Wuesstem, misst sech nach weisen.

AUDIO: Reaktioun vum Marc Goergen op de Budget 2019

PDF: Reaktioun vun "déi Konservativ" op de Budget 2019 - Titel "Eng Finanzgestioun 'à la Dagobert Duck', just ouni d’Milliounen!"

Offizielle Communiqué

Dépôt du projet de budget 2019 à la Chambre des députés par le ministre des Finances: «Un budget qui pose les bons jalons» (05.03.2019)

Communiqué par: ministère des Finances

Le 5 mars 2019, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a déposé à la Chambre des députés le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019, ainsi que le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2019-2022.

Investissements records et mesures sociales

Reflétant les priorités du programme de coalition, les maîtres-mots du budget 2019 sont la prévoyance, la durabilité, l'équité, la cohésion sociale et la compétitivité. Au travers de cette loi budgétaire, le gouvernement continue sa politique ambitieuse en matière d'investissements publics et de mesures sociales. Parmi les mesures phares figurent l'augmentation du salaire social minimum de 100 euros nets par mois et l'augmentation spectaculaire des investissements. Les investissements prioritaires concerneront notamment le logement, l'éducation, la recherche, la digitalisation, les infrastructures de transport, l'énergie durable, la culture et les structures sociales.

Chiffres clé

En application de la norme européenne SEC 2010, le solde de l'Administration publique s'établit pour l'année 2019 à 632 millions d'euros, soit 1% du PIB. Ce surplus est prévu de progresser tout au long de la période 2019-2022 pour atteindre 1,4 milliard d'euros en 2022, soit 2,0 % du PIB.

En 2019, les dépenses de l'Administration centrale s'élèvent à 19,6 milliards d'euros, soit une hausse de 5,8%. 48% des dépenses sont dédiées aux prestations sociales et transferts de revenus, 23% aux rémunérations et 13% aux investissements publics.

Les recettes de leur côté se chiffrent à 18,9 milliards d'euros, ce qui correspond à une hausse de 1,6% par rapport à l'année 2018. Elles se composent pour 47% d'impôts direct et pour 38% d'impôts indirects.

Ainsi, le solde de l'Administration centrale s'établit en 2019 à -650 millions d'euros. Au cours des prochaines années, il connaîtra une amélioration progressive, pour retrouver un niveau proche de l'équilibre en 2022.

Respect des critères européens

La trajectoire des finances publiques respectera à tout moment l'objectif à moyen terme (OMT) prévu par les textes européens. Alors que l'OMT est fixé à -0,5% du PIB pour 2019, le solde structurel y atteint 0,9% du PIB. Pour la période 2020-2022, l'OMT est refixé à +0,5% du PIB. Quant au solde structurel, il s'établira respectivement à 0,8%, 1,1% et 1,8% pour les années en question. Le budget pluriannuel reste donc à tout moment conforme aux règles budgétaires européennes, avec une marge de sécurité.

Le «Projet de plan budgétaire 2018-2019», dont les chiffres reposent sur ceux du projet de budget 2019, confirme d'ailleurs ce constat d'une pleine conformité avec le Pacte de stabilité et de croissance. Ce document s'inscrit dans la gouvernance économique et financière de l'UE et il sera transmis à la Commission européenne à la suite de la présentation à la Chambre des députés.

Tout au long de la période 2019-2022, la dette publique luxembourgeoise continuera de figurer parmi les plus faibles de l'Union européenne. Elle s'établit à 20,2% du PIB en 2019 (contre 23,7% fin 2013) et poursuivra sur une trajectoire baissière pour atteindre 18,4% du PIB en 2022. Elle restera donc nettement en-dessous du seuil de 30% du PIB prévu dans l'accord de coalition, voire du seuil de 60% prévu par les textes européens.

Mesures fiscales

La loi budgétaire comprend également une série de mesures fiscales, destinées à renforcer la cohérence sociale, le pouvoir d'achat, ainsi que la compétitivité des entreprises:

• L'introduction d'un crédit d'impôt salaire social minimum (CISSM), pour augmenter le salaire social minimum de 100 euros nets par mois, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2019.

• L'application du taux de TVA super-réduit de 3% aux produits hygiéniques (tampons et serviettes hygiéniques).

• L'application du taux de TVA super-réduit de 3% aux livres électroniques, la presse en ligne et les autres publications électroniques.

• L'application du taux de TVA réduit de 8% sur les produits phytosanitaires autorisés par la réglementation européenne relative à la production biologique.

• L'abaissement du taux de l'impôt sur le revenu des collectivités (IRC) de 18% à 17%, ainsi que l'augmentation de la tranche de revenu à laquelle s'applique le taux minimal de l'IRC de 15% de 25.000 euros à 175.000 euros. Cette mesure bénéficiera surtout aux jeunes pousses et petites et moyennes entreprises du pays.

• Transposition de l'option prévue par la directive ATAD et permettant d'appliquer la règle de limitation de la déductibilité des intérêts au niveau du groupe pour les sociétés sous régime d'intégration fiscale, et adaptations correspondantes du régime d'intégration fiscale.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il est prévu d'augmenter les accises d'un centime par litre sur l'essence et de deux centimes par litre sur le gasoil. Les recettes afférentes seront affectées, pour moitié au fonds Climat et Énergie et pour moitié au budget de l'État, pour contribuer au financement des politiques prévues au programme gouvernemental, qui met un accent particulier sur les mesures en faveur de la cohésion sociale.

Un budget qui pose les bons jalons

Pierre Gramegna commente: «Le budget 2019 est placé sous le signe de la prévoyance, de la durabilité et de la cohésion sociale. Sur base des bons résultats de l'année 2018, le gouvernement poursuit une politique budgétaire ambitieuse, responsable et durable. Pour la première fois, les investissements publics dépassent le niveau de 2,5 milliards ou 4,4% du PIB. Cet effort est nécessaire pour mettre les infrastructures de notre pays à jour et augmenter la qualité de vie des citoyens. Ce budget contribue également à augmenter la compétitivité des entreprises et notre système social, qui compte parmi les plus performants au monde, sera encore renforcé. Il met déjà en œuvre une première série des mesures prévues dans le programme de coalition. Ce budget pose donc les bons jalons pour les années à venir.»

Lien utile:

https://budget.public.lu

De Liveticker fir nozeliesen



[widget type="liveticker" ticker="cat_live_05032019"]