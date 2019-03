Op der Cour d'appel an der Stad blouf et an enger Affär vun Diffamatioun a Calomnie beim Fräisproch vun zwou Dokteschen aus 1. Instanz.

Si ware vun engem Gynekolog ugesicht ginn. D'Fraen haten 2015 am Kader vun hirer Formatioun e Stage beim Gynekolog gemaach an dono iwwer Mëssstänn geklot. Si haten an hiren Evaluatiounsrapporten dovu geschwat, dass de Fraendokter ënnert anerem Schampes an der Praxis gedronk hätt an eng Kéier moies sou voll gewiescht wär, dass hien net hätt kënne schaffen.