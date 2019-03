Géint 8 Auer e Mëttwoch de Moie koum et zu Sandweiler op der Héicht vun der Kontrollstatioun zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Moto.

Zeienaussoen no ass de Motocyclist am zéien Trafic tëscht den Autoen erduerch geschlängelt, éier en op d'Busspur eriwwer gefuer ass. Do konnt en Taxichauffer net méi mat Zäite bremsen a krut de Motocyclist ze paken. Éischten Informatiounen no, gouf hien net schwéier blesséiert.

Géint 9.20 Auer war den Accident geraumt.