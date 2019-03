Zanter dësem Mëttwoch u kann een um Site vun der Chamber 15 nei Petitioune ënnerschreiwen, vill dovunner beschäftege sech mam Auto.

En éischte Petitionär fuerdert, datt een eng Schreckschosspistoul respektiv Pefferspray dierf bei sech hunn, fir sech kënnen ze verdeedegen.

Dat Persoune mat engem Handicap en Assistenzdéier an alle Liewenslagen dierfe benotzten, vun Aarbecht bis doheem, ouni dobäi dierfen diskriminéiert ze ginn, ass eng weider Fuerderung.

D'Kand ofwiesselnd bei den Eltere wunnen. Dat soll d'Basis bei enger Scheedung oder der Trennung vun den Eltere sinn, esou eng weider Fuerderung. Konditioun wier hei, datt béid Wunnengen an enger akzeptabeler Distanz zu de vum Kand genotzten Infrastrukture solle sinn. Ëm d'Gesondheet vun de Kanner suergt sech eng Fra. Si fuerdert, datt d'Urgence beim Pediater besser organiséiert ginn, der méi bäikommen an d'Waardezäiten erofginn. Donieft sollt och e Site ageriicht ginn, wou ee gesäit, wéi laang d'Waardezäite sinn.

En Zeeche géint de Klimawandel wier dann d'Aféiere vun 2 Autofräie Sonndeger am Mount, wéi et schonn an de 70er Joren de Fall war. Dofir misst den ëffentlechen Transport op deenen Deeg normal lafen a Leit, déi sech net drun halen, missten och bestrooft ginn. E Referendum gëtt dann an enger weiderer Petitioun gefuerdert. D'Bierger zu Lëtzebuerg sollen dierfen decidéieren, ob den ëffentlechen Transport gratis gëtt oder net.

Bleiwe mer dann nach beim Transport a gi bei den Auto, wou e Petitionär fuerdert, datt d'Spritpräisser net par Rapport zu de Präisser vum Ausland sollen ugepasst ginn. En anere Petitionär wëll dann eng Vignette fir d'Lëtzebuerger Stroossen hunn. Dat soll den CO2-Ausstoss reduzéieren, deen duerch den Transitverkéier entsteet a verhënneren, datt d'Awunner mam Erofsetze vun der Kilometerpauschal bestrooft ginn.

En Drëtte fuerdert 110 an den Tunnelle vun den Autoen, well doduerch d'Leit méi séier un hiert Zil kommen an verschidde geféierlech Manöver doduerch evitéiert géife ginn. Eng weider Persoun wëll dann, datt een de Contrôle technique vu sengem Auto och am Ausland dierf maachen an déi hei och unerkannt ginn. Da sollen déi Leit, déi 10 Joer keng Punkten um Permis verluer hunn, e klenge Kaddo kréien, andeem si hir Autossteier fir 1 Joer vum Staat geschenkt kréien.

Leit, déi da vun de Radare geblëtzt ginn, sollen d'Fotoen heemgeschéckt kréien, respektiv se online kënne kucken. Esou misst een d'Gesetz vum 25. Juli 2015 nei modifizéieren. Modifizéiert soll dann engem anere Mann no och d'Formation professionnelle vun de Führerschäiner, esou datt och Leit, déi net als Beruffschauffere schaffen, dës Formatiounen kënne maachen.

CFL soll da per Gesetz dozou gezwonge ginn, d'Responsabilitéit z'iwwerhuelen, datt hir Passagéier op hir Destinatioune kommen an dat si am Härtefall och op aner Transportmëttel musse vermëttelt ginn.

Eng Petitioun dréint sech dann ëm den Irgäertchen an der katastrophaler Situatioun vum Trafic ronderëm Contern a Sandweiler. Dofir misst d'Zone logistique méi séier a besser un d'Autobunn ugebonne ginn.

LINK: D'Petitiounen um Site vun der Chamber