De russesche Premier Dimitri Medwedew ass nach bis an den Nomëtteg era fir eng offiziell Visitt am Land.

Um zweeten Dag vu senger Visitt zu Lëtzebuerg, huet de russesche Premier Dimitri Medwedew e Mëttwoch de Moie Blummen um Kanounenhiwwel néiergeluecht.

Am Uschloss war e Gespréich mam Chamberspresident Fernand Etgen an eng Audienz beim Grand-Duc am Palais. Bis an den Nomëtteg eran ass de russesche Premier Dimitri Medwedew nach fir eng offiziell Visitt am Land, ënnert anerem och nach fir eng Aarbecht-Reunioun am Mudam.

Gutt 24 Stonne laang dauert de Besuch. De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel hat de Medwedew invitéiert an et geet haaptsächlech ëm déi wirtschaftlech Relatiounen.

Méi Detailer aus dem Regierungsquartier vum Carine Lemmer:

