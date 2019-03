Wéi d'Police mellt, gouf géint 00.25 Auer an Abroch an en onbewunntent Haus an der Rue Evrard Kette um Lampertsbierg gemellt.

En Policepatrull huet op de Plaz eng männlech Persoun am Haus gesinn, déi sech um leschte Stack verschanzt huet, nodeems se d'Beamten erbléckst hat. Um Enn huet den Onbekannten sech der Police gestallt. De Mann hat eng Fënster hannert dem Haus ageschloen an huet sämtlech Zëmmer duerchwullt. Op Uerder vum Parquet gouf protokolléiert.